Трагически оборвалась жизнь известного черниговского пилота
22.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
После тяжелой болезни безвременно ушедшего из жизни командир воинской части армейской авиации полковник Сергей Шаповалов. Об этом сообщает северный региональный медиа-центр Минобороны. Сергей Шаповалов несколько лет был среди командиров украинского вертолетного отряда миротворческого контингента в Африке, где наши пилоты проявили себя на самом высоком уровне. Полковник Шаповалов посвятил всю жизнь армии. Был профессионалом высокого уровня. Прощание с офицером состоится 22 апреля. Предварительно 11.00 в учебном корпусе Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой по адресу ул. Стрелецкая, 1.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым