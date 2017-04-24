Трагическая весть: Черниговщина потеряла еще двух своих бойцов
24.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
С востока страны вновь поступила печальная весть – погибли двое военнослужащих из Черниговской области. Сообщает черниговская ОГА. 22 апреля оборвалась жизнь 27-летнего старшего солдата Павла Смирнова, уроженца села Полуботки Черниговского района. Он получил тяжелое ранение во время минометного обстрела позиций 72-й отдельной механизированной бригады в районе поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Мужчина скончался в госпитале города Торецкая. А 23 апреля снайперская пуля убила Руслану Амиров. В июне 2015 году он поступил на военную службу по контракту. 25-летний боец родом из Сосници воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб на территории пресловутой Авдеевской промзоны.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым