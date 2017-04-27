Трагедия на Бахмаччине: третьего сына похоронили возле его братьев
В семье Святоха с Дмитровки Бахмачского района случилась беда: внезапно умер шестимесячный Богданчик. Об этой семье на Черниговщине многие слышали, ведь в 2013-м ее показывали по телевидению в передаче «Один за всех». Тогда американка Джулия Роверсон искала своих родственников из Украины, ведь еще маленькой ее усыновили из Прилуцкого детского дома. Родственниками оказалась семья Святоха. Но недавно в старшей сестры Джулии Натальи умер сын. Это уже третья такая тяжелая потеря у женщины. Ведь раньше у нее умерли еще два сыночка, которые появились на свет недоношенными. По словам родственников, смерть третьего сына женщину очень подкосила, она постоянно плачет. Малыш умер внезапно ночью, хотя накануне трагедии чувствовал себя хорошо. Похоронили малыша у братьев.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым