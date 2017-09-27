Трагедия в Калиновке Стало известно, что именно взорвалось
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, но, вероятно, речь идет о внешних факторах.
В Калиновке зафиксированы взрывы только на площадке танковых боеприпасов. Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник в эфире телеканала “112 Украина”
Он отметил, что никаких химических веществ на складе не было.
Сеник также уточнил, что ответственность за произошедшее будет нести командир воинской части, но о виновных можно будет говорить только после того, как в деле разберутся оперативные правоохранительные группы.
Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.
Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкой области трассой м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыто.
Кроме того, Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.
В Генштабе заявили, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляет около 10% от общей площади арсенала.