Трагедия на улице Сказки: в результате неосторожности погиб мужчина
20 сентября в 03:56 в оперативно-координационного центра В ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. А. Сказки, что в пгт Седнев Черниговского района.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
По вызову к месту происшествия прибыли 2 отделения 4-го пожарно-профессионального поста. Огнеборцы в 05:08 пожар локализовали и в 07:30 окончательно ликвидировали. В результате пожара огнем уничтожено перекрытие, кровля на площади 6 кв.м, повреждены стены.
Во время тушения в одной из комнат квартиры на кровати спасатели обнаружили тело 79-летнего владельца дома без признаков жизни.
Вероятной причиной пожара стала собственная неосторожность погибшего во время курения.
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