Трагедия на полигоне под Ровно умер участник АТО

despravda | 24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-24 13:15

Трагедия на полигоне под Ровно умер участник АТО
У военного остановилось сердце.

В Ровенской области на полигоне умер участник антитеррористической операции.

46-летний Михаил Сидир, по предварительным данным, погибла от остановки сердца, передает Rus.Media.

О трагедии, которая произошла в пятницу, 22 сентября, сообщил представитель оперативного командования “Запад” Анатолий Прошин.

По его словам, у участника АТО, которого демобилизовали в апреле этого года, остановилось сердце.

– Мужа забрали в госпиталь, но реанимационные мероприятия оказались тщетными. Назначено расследование, ждем результатов вскрытия тела, – рассказал Прошин.

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