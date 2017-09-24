Трагедия на полигоне под Ровно умер участник АТО
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-24 13:15
Трагедия на полигоне под Ровно умер участник АТО
У военного остановилось сердце.
В Ровенской области на полигоне умер участник антитеррористической операции.
46-летний Михаил Сидир, по предварительным данным, погибла от остановки сердца, передает Rus.Media.
О трагедии, которая произошла в пятницу, 22 сентября, сообщил представитель оперативного командования “Запад” Анатолий Прошин.
По его словам, у участника АТО, которого демобилизовали в апреле этого года, остановилось сердце.
– Мужа забрали в госпиталь, но реанимационные мероприятия оказались тщетными. Назначено расследование, ждем результатов вскрытия тела, – рассказал Прошин.