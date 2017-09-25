Трагедия на Харьковщине: мужчина на микроавтобусе сбил насмерть собственную 3-летнюю внучку
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-20 15:50
Трагедия на Харьковщине: мужчина на микроавтобусе сбил насмерть собственную 3-летнюю внучку
Девочка скончалась на месте.
На Харьковщине трехлетний ребенок погиб под колесами микроавтобуса своего дедушки, передает Rus.Media. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
“Происшествие произошло вчера около 18:00 в селе Боровая Змиевского района”, – говорится в сообщении.
По предварительным данным, 47-летний мужчина сдавал назад на своем микроавтобусе “Опель” возле дома по месту проживания и, не заметив собственную внучку, сбил ее.
В результате ДТП девочка скончалась на месте от полученных повреждений.
Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства, все обстоятельства происшествия устанавливаются.