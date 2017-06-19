Трагедией закончился отдых на Черниговщине: в ДТП погибли двое
19.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Черниговщине сегодня ночью около 1:20. Об этом стало известно из собственных источников. Черниговец 1998 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил столкновение с придорожным деревом. Как выяснилось, компания молодых людей возвращалась домой с отдыха. В результате ДТП водитель и 14-летняя пассажирка от полученных травм скончались в карете скорой медицинской помощи. Еще трое пассажирок авто, в 1997, в 2003 и 2004-го годов рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную районную больницу и в Черниговскую областную детскую больницу. Следственные действия продолжаются.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым