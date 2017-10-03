Toyota закрыла завод в Австралии. Он проработал 54 года
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2017-10-03 18:43
Toyota закрыла завод в Австралии. Он проработал 54 года
В австралийском Альтоне закрыт автомобилестроительный завод компании Toyota. Это было одно из крупнейших предприятий местного автопрома.
Конвейер завода в Альтоне, который начал свою работу в 1995 году, остановился 3 октября. До последнего времени здесь собирали седан Camry . Первенцем Toyota на территории Австралии был седан Tiara. Появился он в далеком 1963 году. Немного позже японцы открыли завод по сборке двигателей. За 54 года в Австралии Toyota выпустила 3.4 миллиона автомобилей, из них около 2-х миллионов – на заводе в Альтоне. Последнее десятилетие было успешным для японского бренда. Toyota стала крупнейшим экспортером и автопроизводителем Австралии. За последние 16 лет компания продала больше автомобилей, чем Holden за 63 года, передает Rus.Media.
В результате закрытия предприятия без работы останутся 2500 сотрудников. 40% из них не без помощи бывшего работодателя уже нашли новую работу, 15% ушли на пенсию, судьба остальных пока не определена. Приняв решение о закрытии предприятия три года назад, компания начала программу поиска работы для своих бывших сотрудников и даже заплатила за приобретение новой профессии за пределами области. Кроме того, каждый из сотрудников, который проработал на предприятии более 25 лет, получит компенсацию в размере 200 тысяч австралийских долларов и пожизненную скидку на автомобили Toyota. Те же, чей стаж составляет не менее 10 лет, смогут покупать автомобили Toyota со скидкой в ближайшие пять лет.
Несмотря на наличие достаточного для сохранения предприятия в Альтоне количества экспортных заказов, Toyota была вынуждена свернуть производство вслед за Ford и Holden. Последний завод, на котором собирают Holden Commodore и Caprice, закроют в конце октября, за год до этого прекратил работу конвейер General Motors, выпускает Cruze .