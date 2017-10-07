Toyota Land Cruiser Prado с новой внешностью: первые фотографии
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2017-09-12 12:38
Toyota Land Cruiser Prado с новой внешностью: первые фотографии
Во Франкфурте дебютировал обновленный внедорожник.
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Компания Toyota представила на автосалоне во Франкфурте новый Land Cruiser Prado, передает Rus.Media. В модели полностью изменился дизайн передней части кузова, а в салоне появилась новая приборная панель и центральная консоль.
В сравнении с предшественником обновленный внедорожник стал на 60 миллиметров длиннее – до 4840 миллиметров. Дорожный просвет остался неизменным (215 миллиметров), однако углы въезда, съезда и рампы теперь составляют 31, 25 и 22 миллиметра соответственно.
Сохранилась рамная конструкция, постоянный полный привод и принудительные блокировки дифференциалов. При этом после рестайлинга у «Прадо» в дополнение к трем вариантам работы управляющей электроники (Eco, Normal и Sport) добавились еще два – Sport S и Sport S +. А у системы Multi-Terrain Select, адаптированной электроники для работы на различных типах бездорожья, появился шестой автоматический режим работы.
В Европе модель будет доступна с 177-сильным дизелем 2.8, а также с бывшими 161 – и 249-сильными бензиновыми моторами объемом 2.7 и 4.0 литра соответственно.
В оснащение внедорожника войдут светодиодные фары, система кругового видеообзора с функцией «прозрачного капота», что и на Land Cruiser 200, трехзонный климат-контроль, передние кресла с вентиляцией, мультимедийная система Toyota Touch 2 с 8-дюймовым дисплеем, а также, как говорят в «Тойоте», самый большой среди моделей бренда пакет «зимних» опций. В их число входит подогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла, дополнительный электрический отопитель салона и предпусковой подогреватель для дизельных машин.