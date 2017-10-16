Тот неловкий момент, когда мама и дочка выглядят на один возраст (Фото)
2017-10-16 12:47
Тот неловкий момент, когда мама и дочка выглядят на один возраст (Фото)
Героини этого поста знают секрет вечной молодости.
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Другого объяснения такому феномену просто нет. Попробуйте угадать, где дочка, а где мама!, передает Rus.Media.
Шведская модель Анна Нистром со своей мамой
Фотомодель Ясмин Ле Бон со своей дочерью. Вы не поверите, но Ясмин 52 года! Согласитесь, что мать и дочь выглядят как сестры.
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А вот так выглядит идеальная теща
Тот самый неудобный момент…
Семья Махомс. Девушка опубликовала в Twitter семейный снимок с мамой и сестрой, который стал вирусным и быстро распространился в Сети. Причиной такого ажиотажа стала внешность женщин на фото – пользователи не могли понять, кто мама, а кто – дети.