Тот неловкий момент, когда мама и дочка выглядят на один возраст (Фото)

despravda | 16.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-16 12:47

Тот неловкий момент, когда мама и дочка выглядят на один возраст (Фото)
Героини этого поста знают секрет вечной молодости.

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Другого объяснения такому феномену просто нет. Попробуйте угадать, где дочка, а где мама!, передает Rus.Media.

Шведская модель Анна Нистром со своей мамой

Фотомодель Ясмин Ле Бон со своей дочерью. Вы не поверите, но Ясмин 52 года! Согласитесь, что мать и дочь выглядят как сестры.

Елизавета и Екатерина Пескови. На фото старшая дочь и бывшая жена пресс-секретаря Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк Анна. Сразу и не верится, что актриса старше своей дочери на 24 года

Вера Брежнева с дочерью Соней. С Верой они больше напоминают двух сестер.

А вот так выглядит идеальная теща

Тот самый неудобный момент…

Семья Махомс. Девушка опубликовала в Twitter семейный снимок с мамой и сестрой, который стал вирусным и быстро распространился в Сети. Причиной такого ажиотажа стала внешность женщин на фото – пользователи не могли понять, кто мама, а кто – дети.

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