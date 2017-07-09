ТОП0-5 мифов о вреде косметики
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2. Дезодоранты-антиперспиранты вызывают рак груди
Американское онкологическое общество (American Cancer Society) опровергает эти слухи. Лимфатические узлы освобождаются от токсинов через почки и печень, а не через потовые железы. Научно доказано, что дезодоранты могут вызвать только аллергические реакции, но не рак.
3. Некоторые поверхностно-активные вещества разрушают кожу
Экспериментально доказано, что регулярное очищение кожи средствами, содержащими лаурилсульфат натрия, приводит к повышению ее чувствительности. Компонент повреждает защитный барьер и накапливается в клетках кожи. Длительное использование моющих средств с ПАВ может привести к развитию сухости кожи, шелушение и выпадение волос.
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4. Консерванты в косметике вредны для кожи
Консерванты на самом деле необходимы, так как защищают косметику от микроорганизмов. С точки зрения последних, баночка с кремом – идеальное место для проживания. Здесь есть все, что нужно для их роста и процветания: вода, жиры, белки и углеводы.
5. Красители и ароматы на синтетической основе вредны для организма
Как синтетические, так и натуральные ароматические вещества способны вызвать аллергические реакции. Среди красителей опасные компоненты на основе каменноугольной смолы (такие входят в состав черных красок для волос). Хотя ученые многократно высказывали опасения, что они могут вызвать проблемы, замена этим красителям пока не найдена. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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