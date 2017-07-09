ТОП0-5 мифов о вреде косметики

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Именно со неправдивые факты сайт Наша мама рекомендует забыть.

1. Некоторые губные помады содержат недопустимый уровень свинца
Организация по проверке качества косметических средств называет этот миф беспочвенным. Количество свинца, которое может попасть в организм человека с косметическими средствами, намного меньше того, что ежедневно попадает в него вместе с продуктами питания, водой и воздухом.

2. Дезодоранты-антиперспиранты вызывают рак груди
Американское онкологическое общество (American Cancer Society) опровергает эти слухи. Лимфатические узлы освобождаются от токсинов через почки и печень, а не через потовые железы. Научно доказано, что дезодоранты могут вызвать только аллергические реакции, но не рак.

3. Некоторые поверхностно-активные вещества разрушают кожу
Экспериментально доказано, что регулярное очищение кожи средствами, содержащими лаурилсульфат натрия, приводит к повышению ее чувствительности. Компонент повреждает защитный барьер и накапливается в клетках кожи. Длительное использование моющих средств с ПАВ может привести к развитию сухости кожи, шелушение и выпадение волос.

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4. Консерванты в косметике вредны для кожи
Консерванты на самом деле необходимы, так как защищают косметику от микроорганизмов. С точки зрения последних, баночка с кремом – идеальное место для проживания. Здесь есть все, что нужно для их роста и процветания: вода, жиры, белки и углеводы.

5. Красители и ароматы на синтетической основе вредны для организма
Как синтетические, так и натуральные ароматические вещества способны вызвать аллергические реакции. Среди красителей опасные компоненты на основе каменноугольной смолы (такие входят в состав черных красок для волос). Хотя ученые многократно высказывали опасения, что они могут вызвать проблемы, замена этим красителям пока не найдена. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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