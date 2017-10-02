Топ самых странных завещаний
2017-10-01 21:47
Топ самых странных завещаний
Вредные мертвецы.
Известный поэт Генрих Гейне в 44 года женился на неграмотный но очень красивой продавщице из парижского модного магазинчика, передает Rus.Media.
Пара прожила вместе всего семь лет, после чего поэта разбил паралич. Следующие 8 лет супруги продолжали жить вместе, пока смерть не разлучила их. Несмотря на то что это были тяжелые годы, полные ссор, поэт оставил все деньги жене. Но при одном условии: овдовевшая красавица должна была как можно быстрее снова выйти замуж. «Так я буду уверен, что на свете появится хоть один человек, который станет жалеть о моей смерти!»
Пусть она курит
Англичанин Самуэль Братт, который умер в 1960 году, при жизни очень страдал: его некурящая жена категорически запрещала ему курить в доме. Мистер Братт оставил своей жене огромное по тем временам состояние — 330000 фунтов стерлингов. Но при одном условии: безутешная вдова должна была ежедневно выкуривать по пять сигар его излюбленного сорта.
Пусть они все курят!
Чарли Чаплин тоже был заядлым курильщиком. В своем завещании он оставил миллион долларов тому, кто сможет выпустить из рта шесть колец дыма, а затем пропустить через них седьмое. Тысячи людей по всему миру безуспешно пытаются исполнить этот трюк в надежде получить миллион долларов.
Обычный сексизм
Мистер Зинк, юрист из Айовы, умер в 1930 году, оставив после себя солидное по тем временам состояние в 50 тысяч долларов. 5 долларов из этой суммы он выделил своей дочери, жене же не досталось ничего. Остальные 49 995 долларов покойный пожелал вложить в банк на 75 лет. Затем накопленная сумма и проценты должны были пойти на строительство библиотеки, свободной от женщин». В этой библиотеке, согласно завещанию, не должно было быть ни одной книги, написанной женщиной, ни одной сотрудницы женского пола и вообще ни одной вещи, которую когда-либо касалась женская рука. Может быть, мистер Зинк и не зря так ненавидел женщин: его вдова и осиротевшая дочь, погорював положенное время, опротестовали в суде его последнюю волю и библиотека так никогда и не была построена.
Весь мир — театр
Аргентинец Хуан Потомаки был страстным театралом. В 1955 году он завещал свое состояние в 200 тысяч песо театра Буэнос-Айреса, но с одним условием: покойный мечтал выступать на сцене — и не в каком-нибудь проходном спектакле, а в самом «Гамлете» — и играть при этом ведущую роль. Театр легко согласился с этими условиями, и Хуан до сих пор блистает на сцене. В роли черепа бедного Йорика.
Завет бога
Некая гражданка США, жительница округа Чероки, решила оставить все свое имущество богу. И, поскольку законы штата не позволили найти оснований для отмены завещания, суд поручил местному шерифу поиски бенефициара. Теперь округ Чероки можно считать единственным местом на планете, в котором отсутствие бога закреплено документально. Шериф передал судье доклад, в котором значилось следующее: «После повсеместных и тщательных изысканий мы не смогли обнаружить бога на территории этого округа». Надо думать, наследие все еще ждет своего нового владельца.
Завет сатаны
А вот князя тьмы лишили законного наследства: некий житель Финляндии завещал все свое имущество сатане, но власти страны достаточно легко отсудили себе права на наследство. Став, в соответствии с документами, официальными представителями дьявола на Земле.
«Я просто хочу остаться дома…»
А вот пуэрториканец Анджел Патойя, вероятно, так и не заработал ничего, что можно было бы завещать близким. Зато он успел выразить свое последнее желание, которое было выполнено. После того, как Анджел был найден мертвым под мостом Сан-Хуан (полиция так и не смогла найти убийцу), его брат Карлос заявил, что должен выполнить последнюю волю брата: Анджел хотел быть счастливым и твердо стоять на ногах в своем доме. Что и было сделано: тело Анджела забальзамировали в вертикальном положении, теперь он стоит в углу дома своей матери. Почти как живой и, пожалуй, счастлив.