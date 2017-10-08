ТОП опасностей орального секса
2017-08-16 20:38
ТОП опасностей орального секса
Оральный секс традиционно считается лишь разогревом для полноценного акта. Однако, мало кто знает, что именно этот вид секса таит в себе множество негативных секретов.
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Итак, существует несколько опасностей, которым ты подвергаешь себя, занимаясь с партнером оральными ласками, передает Rus.Media.
1. Через оральный секс можно заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ), который отвечает за множество типов рака половых органов, конкретно в женском организме из-за рак шейки матки.
2. Ученые определили, что оральный секс может привести к развитию злокачественной опухоли ротовой полости гораздо быстрее, чем с этим справятся алкоголь и никотин.
3. Если ты занималась оральным сексом более чем с шестью партнерами, то риск заболеть раком гортани для тебя на 9% больше, чем у женщин, которые делают это с одним мужчиной на протяжении всей жизни. У курильщиков при этом степень подобной опасности возрастает втрое, а у любителей алкоголя — вдвое.
4. Если от занятий оральным сексом ты действительно заразишься вирусом папилломы, то опасность заболеть раком гортани вырастет для тебя в 32 раза.