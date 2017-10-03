ТОП-9 самых смешных выходок любящих жен, которые смело шутят над своими мужчинами

despravda | 03.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-03 14:31

ТОП-9 самых смешных выходок любящих жен, которые смело шутят над своими мужчинами
То, что вы увидите на этих снимках, могли учудить только любящие женщины.

Жениться с девушкой с отличным чувством юмора, значит обеспечить себя долгими годами хорошего смеха. И эти жены подтвердят вам это. Жизнь и так слишком серьезная штука – быт, работа, дети, так почему бы хотя бы иногда и не посмеяться от души?, передает Rus.Media .

Предлагаем вам поднять настроение, посмотрев, как жены блестяще шутят над своими мужчинами.

«Моя жена притащила домой этот пластиковый скелет. Вот, что я увидел, когда зашел в комнату»

«Немного поссорились с женой»

Надпись: «Не жалею».

Никак не мог понять, почему жена хихикала, когда попросила меня проверить вентиляцию

«Муж сказал, что я не смогу побрить ему ноги, пока он спит. Но я смогла даже больше!»

«Вот так моя жена прячет свои конфеты»

«Любимая жена упаковала мне на работу вареные яйца»

«Чуть не наложил, когда зашел в ванную. Оказалось это всего лишь декорации на Хэллоуин»

«Рассматривали с женой мои старые фото. Тут она начинает смеяться и достает из ящика эти таблетки для собак»

«Жена уехала в командировку и оставила мне ее заменитель»

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