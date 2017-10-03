ТОП-9 самых смешных выходок любящих жен, которые смело шутят над своими мужчинами
2017-10-03 14:31
ТОП-9 самых смешных выходок любящих жен, которые смело шутят над своими мужчинами
То, что вы увидите на этих снимках, могли учудить только любящие женщины.
Жениться с девушкой с отличным чувством юмора, значит обеспечить себя долгими годами хорошего смеха. И эти жены подтвердят вам это. Жизнь и так слишком серьезная штука – быт, работа, дети, так почему бы хотя бы иногда и не посмеяться от души?, передает Rus.Media .
Предлагаем вам поднять настроение, посмотрев, как жены блестяще шутят над своими мужчинами.
«Моя жена притащила домой этот пластиковый скелет. Вот, что я увидел, когда зашел в комнату»
«Немного поссорились с женой»
Надпись: «Не жалею».
Никак не мог понять, почему жена хихикала, когда попросила меня проверить вентиляцию
«Муж сказал, что я не смогу побрить ему ноги, пока он спит. Но я смогла даже больше!»
«Вот так моя жена прячет свои конфеты»
«Любимая жена упаковала мне на работу вареные яйца»
«Чуть не наложил, когда зашел в ванную. Оказалось это всего лишь декорации на Хэллоуин»
«Рассматривали с женой мои старые фото. Тут она начинает смеяться и достает из ящика эти таблетки для собак»
«Жена уехала в командировку и оставила мне ее заменитель»