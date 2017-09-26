Топ-8 удачных пластических операций
2017-09-26 10:39
Топ-8 удачных пластических операций
Успешная пластика – это путь не только к еще большей популярности, но и к успешной карьере и солидным гонорарам.
В этой подборке мы расскажем вам о наиболее удачных пластических операциях звезд, передает Rus.Media.
1. Надежда Бабкина, российская певица
Шестидесятилетняя бабушка взмахом скальпеля превратилась в юное создание.
2. Таисия Повалий, украинская певица
Звезда эстрады, кажется, с каждым годом все молодеет и молодеет. Конечно, здесь не обходится и без помощи пластических хирургов. Таисия Повалий не скрывает, что ради успешной карьеры она не раз ложилась под нож.
3. Кристина Орбакайте, певица, дочь Аллы Пугачевой
Форма носа с детства смущало Кристину Орбакайте. Решить проблему помогла современная медицина. Как только представилась возможность, девушка сделала себе нос своей мечты.
4. Раиса Богатырева, украинский политик
Известный украинский политик не побоялась лечь на операционный стол. И это того стоит. Подтяжка кожи лица и подбородка, а также откачку жира из бедер, живота и ягодиц прошли чрезвычайно успешно. Результат, как говорится, на лицо!
5. Бритни Спирс, американская поп-звезда
Бритни всегда комплексовала из-за слишком широкого носа. Свои первые гонорары певица потратила именно на пластических хирургов, которые сделали из нее настоящую поп-принцессу.
6. Анджелина Джоли, американская актриса
Джоли не любит обсуждать эту тему, но все знают, что знаменитая голливудская красавица не один раз ложилась под нож пластических хирургов.
7. Шер, американская актриса и певица
Эта звезда и вовсе потеряла счет пластическим операциям. Достигнув идеала, Шер, похоже, и не думает останавливаться.
8. Сара Джессика Паркер, американская актриса
Сара Джессика Паркер с юности считала себя некрасивой, так что свои первые большие деньги американская актриса пустила именно на «перестройку» собственной внешности.