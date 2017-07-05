ТОП-8 наивных фраз, которые слышат родители от бездетных друзей
Вы точно слышали эти слова от друзей! Сообщает сайт Наша мама.
Ты же можешь взять ребенка с собой.
Несомненно, только сначала мы будем долго одеваться и собираться. А потом, прогулявшись 15 минут торговым центром, нам нужно будет домой – перекусить или поспать. А посиделки в кафе превратятся в беготню за малышом между столиками.
Почему ты больше не приходишь к нам в гости?
Потому что с ребенком намного проще на своей территории, когда все необходимое под рукой и есть возможность соблюдать режим сна и питания.
Почему ты просто не найдешь им няню?
Хорошие няни в реальности с неба на зонтиках не падают. А оставить своих детей с незнакомым человеком не так-то просто.
Ты теперь совсем другой человек.
Конечно, круг моих интересов сместилось с модных показов и ночных гулянок в сторону детской площадки.
Почему мы не тусуемся, как раньше?
Действительно, почему бы после суетливого дня и бессонных ночей, не пойти куда-нибудь потусоваться. Мы полны сил и есть небольшой шанс, что не уснем еще по дороге в клуб.
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Я зайду к тебе, пока ребенок спит?
Нет! У меня на это время множество планов: погладить белье, приготовить обед и вздремнуть рядом с малышом. 90% родителей хотят, чтобы их оставили в покое, пока ребенок спит.
Перезвони мне через 10 минут.
Скорее всего, это будет уже не сегодня. В лучшем случае, завтра или через неделю. И то, если мои дети не услышат, что я беру телефон, и им срочно от меня что-то не понадобится. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: gazeta.ua
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