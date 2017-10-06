ТОП-7 свадебных секретов, которые никогда не рассказывают
2017-10-06 13:22
ТОП-7 свадебных секретов, которые никогда не рассказывают
При подготовке к свадьбе много мелочей не афишируются в соцсетях – от советов, как провести весь день на шпильках, до баталий относительно списка гостей.
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Социологи провели опрос о свадебные секреты, в котором приняли участие 546 американцев (средний возраст – 31 год, 68% – женщины). И вот какими получились результаты.
1. Каждая десятая пара думала, сообщать в принципе о предстоящей свадьбе.
2. Четверть опрошенных приглашали не самых желанных гостей, надеясь, что они не придут.
3. Каждый пятый испытывал похмелье в день свадьбы.
4. Каждый пятый врал гостям о том, как они познакомились.
5. Каждый четвертый отметил, что остался более доволен медовым месяцем, чем свадьбой (и это логично!).
6. Каждый пятый забыл имя хотя бы одного гостя.
7. Больше всего люди жалеют о том, что потратили много денег, выбрали неправильных поставщиков, недовольны цветами, качеством или количеством пищи. Хотя на самом деле, конечно, свадьба отмечается совсем не для этого.