ТОП-6 вещей, которые стоит сделать с детьми уже этим летом
Несколько интересных занятий, которые вас сблизят сообщает сайт Наша мама.
Замок из песка
Отправиться всей семьей отдохнуть на берегу реки или озера – это одно из важнейших условий летнего отдыха. Но ведь на пляже можно не только загорать и купаться, но и заняться архитектурой. Дайте волю своей и детской фантазии – постройте вместе огромный замок из песка.
Устроить пикник
Какие же каникулы без пикника на природе? Семья, мяч, бадминтон и вкусные блюда – что может быть лучше.
Запустить воздушного змея
Этот пункт можно совместить с предыдущим, если на пикник вы выбрались в ясную, но ветреную погоду – это идеальное время для запуска воздушного змея.
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Мороженое из ведерка
Конечно же, летом мороженое – это одно из самых главных лакомств. Но съесть порцию любимого пломбира – это одно, а вот “осудить” килограммовое ведерко всей семьей – совсем другие эмоции, которые точно надолго запомнит ваш ребенок.
Собрать в лесу ягоды
Отправьтесь вместе с детьми в лес и соберите там ягоды (малину, землянику, чернику). Малыши почувствуют себя не скаутами, а потом можно всем вместе сварить из собранного урожая вкусный компот или сладкое варенье на зиму. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: obozrevatel.com
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