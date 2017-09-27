ТОП-5 взрывов на военных складах в Украине: от Новобогдановки до Калиновки
2017-09-27 08:30
ТОП-5 взрывов на военных складах в Украине: от Новобогдановки до Калиновки
Только с начала АТО на украинских хранилищах произошло две катастрофы. Взрывы в Калиновки стали третьим таким событием.
По 2017 год в Украине взрывается уже второй крупный склад боеприпасов, передает Rus.Media. В марте этого года горел склад в Балаклее. Теперь не утихают взрывы в Калиновке на базе хранения боеговолок 48-й арсенал. Вечером 26 сентября там загорелись хранилища с оружием. В радиусе 40 километров проводится эвакуация.
По разным оценкам, там хранится около 188 тысяч тонн боеприпасов, что равно примерно десяти тысяч условных вагонов. Площадь складов составляет 60 га. Известно, что на этих складах хранятся ракеты системы залпового огня “Смерч”, “Ураган” и “Град”.
Примечательно, что всего несколькими днями ранее, 25 сентября, в районе села Малоянисоль Донецкой области произошли взрывы на складах с оружием. Тогда причиной возгорания стал поджог сухой травы и все обошлось без серьезных последствий.
ТОП-5 крупнейших пожаров и взрывов на военных складах.
1. 2017 год, Балаклея
Ночью 23 марта на самом большом и старом складе оружия в Украине произошел взрыв и начался пожар. Он находится в 30-тысячном городе Балаклея Харьковской области. Взрывы были настолько мощными, что на железнодорожной станции отпали некоторые буквы в названии. Эвакуировали почти весь город – около 20 тысяч человек. На опубликованных в Интернете фотографиях видно, что результата взрыва снаряды попали в окна жилых домов.
2. 2015 год, Сватово
В октябре 2015 года раз взрыв произошел на складе боеприпасов в Сватово Луганской области. Он унес жизни четырех человек, как военных, так и мирных жителей.
На складах было 3,5 тысячи тонн боеприпасов, снаряды попадали в границы города, в магазины, за что погиб продавец.
Разрушены были несколько пятиэтажных, четырехэтажных и трехэтажных домов. Город на время остался без воды, света и газа. За ночь с 20 тысячного города уехала почти треть населения.
На Сватівських складах хранились боеприпасы стрелкового и малого артиллерийского калибра – именно поэтому радиус прилетов оказался относительно скромным.
Сначала взрыв квалифицировали, как теракт, позднее признали, что все произошло из-за халатности должностных лиц. Снаряды продолжали обезвреживать в следующий год.
3. 2008 год, Лозовая
В августе 2008 года взрывы и пожар произошли на сладе в городе Лозовая в 150 километрах от Харькова. На арсенале Южного оперативного командования сухопутных войск хранилось 95 тысяч тонн боеприпасов, 63 тысячи из них сдетонировали.
Осколки мин и снарядов разлетелись на расстояние до пяти километров, в сутки происходило до 24 взрывов, жертв тогда не было, а жителей ближайших сел эвакуировали.
Через несколько дней жители населенных сел Катериновка и Михайловка, 58-тысячного города Лозовая начали возвращаться в свои дома.
Взрывы повредили 48 жилых домов и 14 зданий социальной сферы Лозовского района. Полностью были разрушены три дома на хуторе Герсивановском.
Взрыв на складе АУКА еще несколько лет. За две недели сдетонировал две трети находящихся на складе боеприпасов. Еще несколько лет разминированием снарядов занимались саперы.
Сейчас на месте бывшего полигона, а это 250 гектаров земли, остались пустые казармы и поле, на котором тренировалась местная самооборона.
4. 2004 год, Новобогдановка
В мае 2004 году взрыв на складе произошел в селе Новобогдановка под Мелитополем в Запорожской области.
На базе хранения артиллерийских боеприпасов начался пожар, затем каждые 3-4 секунды стали взрываться артиллерийские снаряды.
Боеприпасы разлетались на расстояние 10 километров. Тогда погибли пять человек, первым из них охранник склада, около сотни человек получили ранения, в том числе дети, которых осколками ранило в школе. Из 11 сел эвакуировали около семи тысяч человек.
Вторая волна взрывов произошла летом, еще несколько раз снаряды взорвались в июле-августе 2006 года, тогда обошлось без жертв.
Разминировать эту территорию удалось только через десять лет. За это время погибли три сапера.
Во время событий на складе в Новобогдановке, который открыли в 1955 году, в четырех пенсионеров остановилось сердце.
На базе хранилось советское, немецкое и венгерское оружие 1914 года, 1937 1920-х годов, наиболее “свежими” снарядами считались 25-летние гранаты.
5. 2003 год, Артемовск (Бахмут)
В 2003 году на складе в Артемовске (ныне Бахмут) во время сварочных работ возник пожар. На базе хранилось 32 тысячи ракет-снарядов к системе “Град”, более 46 вагонов боеприпасов.
Взорвалось 10 из 17 хранилищ, огонь мог подобраться к складу, в котором хранились ракеты в снаряженном состоянии.
Потушить пожар удалось благодаря пожарного танка. Обошлось без жертв, 52-ю бригаду после того, что произошло расформировали.
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