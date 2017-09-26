Топ-5 видов мошенничества в столице: гадалки, обменники, акции
2017-09-26 13:07
Топ-5 видов мошенничества в столице: гадалки, обменники, акции
Мошенники, как правило, пытаются сыграть на желание жертвы сэкономить или оказывают психологическое давление.
Мошенничество (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, как его определяет Уголовный кодекс Украины) было и остается одним из самых популярных видов преступлений, передает Rus.Media. Прежде всего потому, что мошенники, как правило, пытаются сыграть на желание жертвы сэкономить или оказывают психологическое давление. Стать их жертвой, по большому счету, может каждый из нас. Наиболее распространенными видами мошенничества в Киеве остаются услуги гадалок, манипуляции с обменом валют, всевозможные акции от коммунальных служб и продажу откровенного барахла под видом качественных вещей от известных фирм.
Мошенники все время совершенствуют свое сомнительное мастерство, при этом не гнушаясь старыми проверенными способами обмана граждан. За счет этого и создается впечатление, что с каждым днем их становится все больше. При этом в столичной полиции говорят, что ситуация не такая уж и трагическая. В Киеве за 8 месяцев 2017 г. было начато 5 143 уголовных производства по факту мошенничества, при том что за аналогичный период 2016 г. количество начатых дел по той же статье составил 7 628: “Говорить о том, что Киев захлестнула волна мошенничества, нельзя. Мошенники всегда были, но мы видим падение на 2,5 тыс.”, – рассказали в столичной полиции.
Мы собрали пять самых распространенных схем, по которым сегодня мошенники обманывают киевлян.
Гадалки. Снимают “порчу” вместе с золотом и деньгами
Схема стара как мир. Казалось бы, каждый о ней слышал, полиция регулярно предостерегает, но человеческая вера в то, что одна цыганка способна решить все проблемы за материальное вознаграждение, похоже, бессмертна. Цыганки ходят в одиночку или кучками из трех-пяти человек, молодым девушкам предлагают помощь в личной жизни, а женщинам постарше – защитить родственников от беды, словом, “снимают порчу”. Заговаривают зубы так, что жертвы прямо на улице снимают золотые украшения, отдают все наличные деньги. При этом, по версии мошенниц, украшения и деньги могут быть как платой за “снятие порчи”, так и причиной бед – мол, отдавая цыганке все золото, которое есть в доме, избавляешь от всех несчастий. Полиция регулярно задерживает таких персонажей, но от этого их не становится меньше.
Предприниматели-иностранцы продают “остался после выставки элитный товар”
Здесь схема немного сложнее, но и цена вопроса значительно превышает стоимость пары золотых сережек. Ставка делается на доверчивость и желание “урвать” хорошую вещь дешевле. Как правило, на парковке большого магазина хорошо одетый молодой человек, говорит с сильным иностранным акцентом, рассказывает своей жертве историю о том, что он сам из Венгрии/Польше/Румынии был на специализированной выставке посуды в Киеве, и у него осталось несколько выставочных образцов. Набор посуды, мол, аналог великого бренда. Продать остаток нужно сейчас, потому что при возвращении на родину мужчине придется заплатить большой налог, а самолет уже через несколько часов. При этом “иностранец” делает своей жертве скидку и предлагает купить набор из 9 кастрюль за 150 долл. вместо 240 долл. Сделав якобы обоюдно выгодное соглашение, иностранец едет, а его жертва в результате узнает, что посуда – дешевая подделка, а готовить в таких кастрюлях может быть опасно для здоровья из-за низкого качества материала.
Валюта “для своих”, или Льготный курс обмена валют
Желая сэкономить несколько десятков гривен и рыская по интернету в поисках “выгодного” курса, доверчивый гражданин рискует потерять все свои сбережения. Выгодный курс мошенники объясняют тем, что он “для своих”, для сотрудников банка. Обращаясь по таким объявлениям, мошенники объясняют жертве, что другим сотрудникам банка говорить о спецпредложениях нельзя, мол, запрещено распространяться, курс льготный. А нужно перевести деньги через терминал на определенные реквизиты, а потом с чеком подойти к кассиру в банке. Ничего не понимает кассир вызывает полицию, а жертва понимает, что осталась без денег.
Акции от киевских “коммунальщиков”: переустановка газовых плит, окон и систем очистки воды
Еще один популярный в столице вид мошенничества рассчитан в основном на пенсионеров. По квартирам ходят молодые люди, или представляясь работниками газовой службы, или сотрудниками Жэка, и предлагают доверчивым пенсионерам “по акции” поменять окна или плиту, установить фильтры на воду. Все это якобы бесплатно, но надо заплатить несколько тысяч гривен за установку. При этом, как говорят свидетели, у мошенников есть базы пожилых и одиноких людей.
“Ваш сын попал в полицию. Срочно переведите 5 тысяч гривен”
Вот уже несколько лет подряд этот вид мошенничества остается одним из самых популярных. Суть в следующем: ночью на стационарный номер телефона звонят якобы сотрудники полиции, адвокаты или свидетели ЧП. Мошенники сообщают жертве о том, что ее сын/внук/брат попал в беду (его избили, он совершил ДТП, сам избил кого-то) и находится в полиции. Чтобы избежать ареста, необходимо срочно перевести деньги на определенные реквизиты. Суть схемы – вывести жертву из равновесия, запугать ее, застать врасплох. Полицейские уже задержали не одну банду, промишлявшую таким образом, но звонки не прекращаются.