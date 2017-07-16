ТОП-5 вещей, которые нельзя делать после еды

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Именно эти привычки портят твою фигуру!

Спать
После еды часто хочется вздремнуть. Ни в коем случае не делай этого. Во-первых, сон будет “тяжелым”, поскольку желудок будет активно работать. Во-вторых, медики говорят, что сон на полный желудок плохо влияет на работу сосудов. Доказано, что у людей, которые не спят после еды – меньше риск возникновения инсульта.

Курить
Курение уменьшает количество кислорода в крови. Это приводит к спазму кровеносных сосудов, что в свою очередь нарушает процесс пищеварения. Часто у курильщиков после обеда или ужина болит живот, многие это связывают с желудком. На самом деле он болит именно от курения.

Принимать душ
Еще одно табу после еды – это душ. Все дело в том, что горячая вода усиливает приток крови к рукам и ногам, уменьшая его от желудка. В результате человек может чувствовать спазмы, что не очень приятно.

Пить воду
Пить воду нельзя, как после еды, так и во время трапезы. Причина проста – вода разбавляет желудочный сок и выводит его. В результате процесс пищеварения усложняется. Пей за 40 минут до еды, или через час после нее.

Есть сладкое
Часто, после плотного обеда хочется чего-то сладенького. Однако не стоит, так как десерт после основного приема пищи, чаще всего, становится причиной переедания и лишнего веса. Диетологи говорят, что люди, которые привыкли заедать обед сладким, в 70% случаев после 35 лет имеют лишний вес. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr