ТОП-5 вещей, которые нельзя делать после еды
Именно эти привычки портят твою фигуру!
Курить
Курение уменьшает количество кислорода в крови. Это приводит к спазму кровеносных сосудов, что в свою очередь нарушает процесс пищеварения. Часто у курильщиков после обеда или ужина болит живот, многие это связывают с желудком. На самом деле он болит именно от курения.
Принимать душ
Еще одно табу после еды – это душ. Все дело в том, что горячая вода усиливает приток крови к рукам и ногам, уменьшая его от желудка. В результате человек может чувствовать спазмы, что не очень приятно.
Пить воду
Пить воду нельзя, как после еды, так и во время трапезы. Причина проста – вода разбавляет желудочный сок и выводит его. В результате процесс пищеварения усложняется. Пей за 40 минут до еды, или через час после нее.
Есть сладкое
Часто, после плотного обеда хочется чего-то сладенького. Однако не стоит, так как десерт после основного приема пищи, чаще всего, становится причиной переедания и лишнего веса. Диетологи говорят, что люди, которые привыкли заедать обед сладким, в 70% случаев после 35 лет имеют лишний вес. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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