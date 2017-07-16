ТОП-5 советов для ухода лица после 25

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Маленькие секреты для твоей молодости сообщает сайт Наша мама.

Мягкое очищение
Первое, на что нужно обратить внимание – это очищение. Помни, после 25, очищение кожи должно быть максимально мягким. Косметологи советуют использовать средства для очистки бер SLS и SLeS, а также полностью отказаться от скрабов.

Защита от солнца
Защита кожи от солнца после 25 лет должен стать такой же привычкой, как чистить зубы утром. И неважно, собираешься ли ты на пляж или на работу – кожу нужно защищать. Интересно: чтобы не наносить несколько средств, выбери дневной крем, а также крем для глаз с SPF-фактором.

Увлажнение кожи
От увлажнения кожи не деться никуда. И неважно, сколько тебе лет. Помни, качественное увлажнение – это залог молодости. Выбирай кремы с качественными увлажнителями, без содержания минеральных масел и глицерина.

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Усиленный уход
После 25 лет, 3 раза в неделю необходимо делать маски для лица. В твоем летнем арсенале должна быть очищающая маска, увлажняющая маска, а также тонизирующие маски.

Массаж лица
После 25 лет пора задуматься о массаже лица. Именно эта часто ухода сохранит его овал еще долгие годы. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

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