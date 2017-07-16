ТОП-5 советов для ухода лица после 25
Маленькие секреты для твоей молодости сообщает сайт Наша мама.
Защита от солнца
Защита кожи от солнца после 25 лет должен стать такой же привычкой, как чистить зубы утром. И неважно, собираешься ли ты на пляж или на работу – кожу нужно защищать. Интересно: чтобы не наносить несколько средств, выбери дневной крем, а также крем для глаз с SPF-фактором.
Увлажнение кожи
От увлажнения кожи не деться никуда. И неважно, сколько тебе лет. Помни, качественное увлажнение – это залог молодости. Выбирай кремы с качественными увлажнителями, без содержания минеральных масел и глицерина.
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Усиленный уход
После 25 лет, 3 раза в неделю необходимо делать маски для лица. В твоем летнем арсенале должна быть очищающая маска, увлажняющая маска, а также тонизирующие маски.
Массаж лица
После 25 лет пора задуматься о массаже лица. Именно эта часто ухода сохранит его овал еще долгие годы. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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