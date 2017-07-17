ТОП-5 секс-поз, в которых женщина получает максимальное удовольствие
Попробуй и тебе точно понравится!
Наездница
Эта поза хороша тем, что ты сама подстраивается под ритм свое удовольствие. Попробуй не подниматься тазом вверх-вниз, так ты быстро выдохнешься. А мягко ерзать вперед-назад, что сделает движения плавнее, а контакт глубже.
Сидя
Еще одна вариация “наездницы”, но здесь партнер будет находиться под другим углом и помогать тебе. К тому же, ваши лица будут на одном уровне и удовольствие от секса можно дополнить длинным страстным поцелуем.
На животе
Одной из самых удобных поз для стимуляции так называемой точки G является поза, когда ты лежишь на животе, а мужчина сверху. К тому же, она удобна в случае длительного секса для передышки: ты лежишь, а он сидит, или лежит сверху.
Ноги на плечах
Эта поза тоже способствует более глубокому вхождению, а если твои ноги человек будет держать в руках, он может еще и менять угол, стимулируя максимально возможное количество нервных окончаний, что ведет к взаимному оргазму. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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