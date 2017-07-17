ТОП-5 секс-поз, в которых женщина получает максимальное удовольствие

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Попробуй и тебе точно понравится!

Бабочка
Это усовершенствованная “миссионерская” поза, когда твои ноги не прямые, а согнутые в коленях и максимально разведены. Так партнер может проникнуть глубже и стимулировать как можно больше нервных окончаний.

Наездница
Эта поза хороша тем, что ты сама подстраивается под ритм свое удовольствие. Попробуй не подниматься тазом вверх-вниз, так ты быстро выдохнешься. А мягко ерзать вперед-назад, что сделает движения плавнее, а контакт глубже.

Сидя
Еще одна вариация “наездницы”, но здесь партнер будет находиться под другим углом и помогать тебе. К тому же, ваши лица будут на одном уровне и удовольствие от секса можно дополнить длинным страстным поцелуем.

На животе
Одной из самых удобных поз для стимуляции так называемой точки G является поза, когда ты лежишь на животе, а мужчина сверху. К тому же, она удобна в случае длительного секса для передышки: ты лежишь, а он сидит, или лежит сверху.

Ноги на плечах
Эта поза тоже способствует более глубокому вхождению, а если твои ноги человек будет держать в руках, он может еще и менять угол, стимулируя максимально возможное количество нервных окончаний, что ведет к взаимному оргазму. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

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