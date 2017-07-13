ТОП-5 продуктов, которые сжигают жир

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Просто включи эти продукты в свой ежедневный рацион, сообщает сайт Наша мама.

Имбирь
Однозначно первый приз мы отдаем имбиря. В своем составе имбирь содержит гингерол и эфирные масла, которые ускоряют обмен веществ в организме и как следствие происходит сжигание жира. Эти пряности усиливают кровообращение и улучшает метаболизм. Отличное начало дня для тех, кто хочет похудеть – имбирный чай. Он очень легкий в приготовлении: нарезанный имбирь залить кипятком, добавить немного меда и лимонного сока, дать настояться и можно пить.

Капуста
Данный продукт содержит клетчатку, которая улучшит ваше пищеварение. А также очистит организм от шлаков. Употребляя капусту в пищу вы не только будете худеть, но и получите витамины и микроэлементы, которые так нужны худеет организма.

Огурцы
Этот овощ на 95% состоит из воды, благодаря которой из организма вымываются токсины и шлаки. Нормализуется обмен веществ, что важно для похудения. В своем составе огурец содержит тартроновую кислоту. Так вот она и не дает превращаться углеводам в жиры. Попробуйте перед каждым приемом пищи съедать по 1 огурцу и сами увидите результат.

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Малина
За счет высокого содержания витаминов малина освобождает клетки от жира. Этот продукт мочегонный и это способствует ускорению обмена веществ в организме. К тому же, в 100 г содержится всего 46 ккал. Малину можно употреблять в свежем виде, а также готовить смузи и добавлять в готовые блюда, например, утреннюю овсяную кашу.

Хрен
Специалисты диетологи утверждают, что хрен является мощным жирозпалюючем. В этом продукте масса полезных углеводов, эфирные масла и фитонциды. Этот продукт острый, поэтому достаточно съедать в день до 5 мг. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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