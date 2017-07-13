ТОП-5 продуктов, которые сжигают жир
Просто включи эти продукты в свой ежедневный рацион, сообщает сайт Наша мама.
Капуста
Данный продукт содержит клетчатку, которая улучшит ваше пищеварение. А также очистит организм от шлаков. Употребляя капусту в пищу вы не только будете худеть, но и получите витамины и микроэлементы, которые так нужны худеет организма.
Огурцы
Этот овощ на 95% состоит из воды, благодаря которой из организма вымываются токсины и шлаки. Нормализуется обмен веществ, что важно для похудения. В своем составе огурец содержит тартроновую кислоту. Так вот она и не дает превращаться углеводам в жиры. Попробуйте перед каждым приемом пищи съедать по 1 огурцу и сами увидите результат.
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Малина
За счет высокого содержания витаминов малина освобождает клетки от жира. Этот продукт мочегонный и это способствует ускорению обмена веществ в организме. К тому же, в 100 г содержится всего 46 ккал. Малину можно употреблять в свежем виде, а также готовить смузи и добавлять в готовые блюда, например, утреннюю овсяную кашу.
Хрен
Специалисты диетологи утверждают, что хрен является мощным жирозпалюючем. В этом продукте масса полезных углеводов, эфирные масла и фитонциды. Этот продукт острый, поэтому достаточно съедать в день до 5 мг. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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