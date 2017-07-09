ТОП-5 причин заняться сексом прямо сейчас
Главные преимущества интимной близости сообщает сайт Наша мама.
2. Секс восстанавливает иммунитет
Изучая проблемы вирусов, ученые пришли к выводу, что частота интимных отношений влияет на состояние иммунной системы. Даже в стандартном секс-режиме “2 раза в неделю” организм вырабатывает больше антител, которые укрепляет иммунитет и защищают организм от агрессивных микробов и вирусов.
3. Beauty – терапия
Секс делает красивой кожу женщины. Ученые выяснили, что секс стимулирует регенерационные процессы и даже активизирует выработку коллагена.
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4. Оргазмотерапія для сердца и ПМС
Тестостерон, активно выделяющийся при половом акте, укрепляет сердечную мышцу. Поэтому всем, кто хочет иметь здоровое сердце, не следует отказываться от секса – это отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Боль тоже отступает под натиском гормонов: во время полового акта сильно поднимается уровень окситоцина, который в свою очередь стимулирует выработку гормонов, обладающих болеутоляющим свойством.
5. Удар по депрессии
Ощущение себя желанной для женщины имеет огромное значение. Не только секс, но и поцелуи, ласковые прикосновения стимулируют выработку эндорфинов и снятие мышечного напряжения – последствия стресса, а значит и депрессии. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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