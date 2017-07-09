ТОП-5 причин заняться сексом прямо сейчас

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Главные преимущества интимной близости сообщает сайт Наша мама.

1. Любовь и секс – лучшая диета
У влюбленной женщины создается впечатление, что она питается только любовью и благословенным воздухом. Ни сон, ни еда ему не нужны. Уровень адреналина подскакивает даже от нежного прикосновения любимого мужчины. Вырабатывается гормон радости, который подавляет все остальные чувства, даже такое сильное чувство, как голод. Что касается секса, по расходу калорий один половой акт равен 15-минутной пробежке или партии в настольный теннис. Кроме того, гормональные всплески, которые переживает организм во время оргазма, стимулирует кровообращение и улучшает метаболизм.

2. Секс восстанавливает иммунитет
Изучая проблемы вирусов, ученые пришли к выводу, что частота интимных отношений влияет на состояние иммунной системы. Даже в стандартном секс-режиме “2 раза в неделю” организм вырабатывает больше антител, которые укрепляет иммунитет и защищают организм от агрессивных микробов и вирусов.

3. Beauty – терапия
Секс делает красивой кожу женщины. Ученые выяснили, что секс стимулирует регенерационные процессы и даже активизирует выработку коллагена.

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4. Оргазмотерапія для сердца и ПМС
Тестостерон, активно выделяющийся при половом акте, укрепляет сердечную мышцу. Поэтому всем, кто хочет иметь здоровое сердце, не следует отказываться от секса – это отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Боль тоже отступает под натиском гормонов: во время полового акта сильно поднимается уровень окситоцина, который в свою очередь стимулирует выработку гормонов, обладающих болеутоляющим свойством.

5. Удар по депрессии
Ощущение себя желанной для женщины имеет огромное значение. Не только секс, но и поцелуи, ласковые прикосновения стимулируют выработку эндорфинов и снятие мышечного напряжения – последствия стресса, а значит и депрессии. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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