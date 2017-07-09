ТОП-5 причин твоей ежедневной усталости
Мы знаем вероятные причины упадка сил и готовы с ними поделиться, сообщает сайт Наша мама.
Напитки энергетики
Такие напитки, насыщенные сахаром и кофеином, а потому и действуют очень быстро. Только в конечном итоге уровень сахара в крови становится ниже обычного, оставляя тебя еще более истощенной. Гораздо полезнее выпить стакан воды, так как обезвоживание – одна из причин чувства вялости.
Жирная пища
Такая пища очень трудно переваривается. Соответственно, на этот процесс тратится гораздо больше энергии. Кроме того, жирная пища негативно влияет на кратковременную память и функции мышц, так что не удивляйся своей забывчивости после порции чипсов или картофеля фри.
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Нехватка железа в организме
Дефицит именно этого вещества вызывает ощущение слабости, усталости и даже головокружение. Один из хороших способов восполнить его недостаток – ежедневно съедать небольшое количество тыквенных семечек.
Много красного вина
Возможно, выпить бокал вина за обедом покажется тебе хорошей идеей, но ты наверное не знаешь, что в красном винограде содержится гормон сна мелатонин. Кроме того, доказано, что любые алкогольные напитки плохо влияют на сон. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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