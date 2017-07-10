ТОП-5 причин сколиоза у ребенка
Главные причины сколиоза у детей, сообщает сайт Наша мама.
Также к причинам появления сколиоза у детей относят сидячий образ жизни. Проследите, в какой позе ваше чадо использует гаджеты. Чаще всего – это лежа на диване в скрученном положении. Важно знать, что при этом страдает не только осанка, но и зрение. Детям рекомендуется использовать гаджеты не более 2-х часов в день – это первое. Второе – вне при использовании должны быть такой, как в пункте №1.
Ношение тяжелых предметов. Если вы поднимали рюкзак ребенка, знаете, что 5 книг и 5 тетрадей (не говоря о пенал с ручками, карандашами и маркерами) весит много. Если рюкзак неудобен или ребенок его постоянно носит в одной руке – это может сказаться на осанке.
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Врачи также отмечают, что сколиоз может развиться и у детей-спортсменов,музыкантов, которые выбрали “несимметричное” хобби, например, скрипачи. У барабанщиков и пианистов же задействованы две руки одновременно.
Существуют и другие причины развития сколиоза у детей: нарушение обмена веществ в костях, рахит, врожденная деформация позвонков, травмы, заболевания нервно-мышечной системы (при ДЦП) На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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