ТОП-5 причин сколиоза у ребенка

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Главные причины сколиоза у детей, сообщает сайт Наша мама.

Причины сколиоза у детей:
Врачи отмечают, что наиболее частая причина появления сколиоза у детей – образ жизни. Например, ребенок привык неправильно сидеть за письменным столом, выдвигая руку, которой пишет заметно вперед. Ей так удобно, а тело привыкает к такой позе. Точнее, пытается подстроиться – может развиться сколиоз. Также неправильно подобранный письменный стол и стул. В этом случае ребенок старается приспособиться к обстоятельствам и ее тело тоже (мышцы и позвоночник), выбирая максимально комфортную позицию, которая в дальнейшем может отразиться на осанке. Решение: необходимо выбрать стол и стул соответственно росту ребенка, а также обеспечить достаточное количество света для занятий. Важно с раннего детства приучать ребенка к правильному положение: спина ровная, шея не наклонена сильно вниз, обе руки ребенка лежат на столе. Каждые 30 минут нужно делать перерыв: встать, размяться, прогуляться, сделать зарядку или растяжку. Можно использовать будильник, который будет напоминать и вам, и чаду, что пора перейти от уроков на небольшой отдых.

Также к причинам появления сколиоза у детей относят сидячий образ жизни. Проследите, в какой позе ваше чадо использует гаджеты. Чаще всего – это лежа на диване в скрученном положении. Важно знать, что при этом страдает не только осанка, но и зрение. Детям рекомендуется использовать гаджеты не более 2-х часов в день – это первое. Второе – вне при использовании должны быть такой, как в пункте №1.

Ношение тяжелых предметов. Если вы поднимали рюкзак ребенка, знаете, что 5 книг и 5 тетрадей (не говоря о пенал с ручками, карандашами и маркерами) весит много. Если рюкзак неудобен или ребенок его постоянно носит в одной руке – это может сказаться на осанке.

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Врачи также отмечают, что сколиоз может развиться и у детей-спортсменов,музыкантов, которые выбрали “несимметричное” хобби, например, скрипачи. У барабанщиков и пианистов же задействованы две руки одновременно.

Существуют и другие причины развития сколиоза у детей: нарушение обмена веществ в костях, рахит, врожденная деформация позвонков, травмы, заболевания нервно-мышечной системы (при ДЦП) На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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