ТОП-5 неожиданных мест, чтобы заняться сексом

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Попробуйте и вам точно понравится, сообщает сайт Наша мама.

1. На яхте или на лодке
Выйти в море, чтобы заняться сексом? Кто не рискует, тот не получает фантастический оргазм. На лодке можно выплыть на середину озера или отплыть от берега реки. Главное – убедиться, что никто из участников не страдает от морской болезни.

2. На лестнице
Если у вас с партнером нет собственного дома с соответствующими лестнице, рискните выйти в подъезд. Секс на общественной лестнице имеет свои ограничения – придется делать это ночью и максимально тихо, чтобы соседи не вызвали милицию. Но результат в виде повышенного уровня адреналина в крови того стоит.

3. В самолете или поезде
Выберите подходящий момент, чтобы уединиться в туалете самолета и воплотить в жизнь то, что так часто транслируется в эротических фильмах. Что касается поезда, подойдет не только туалет, но и купе на двоих. Вот где простор для фантазии: в закрытом купе легко обыграть самые популярные сюжеты порнофильмов. Только не шумите слишком сильно, чтобы не привлечь внимание проводников и соседей.

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4. Перед зеркалом
Это тот случай, когда порнография учит полезного. Секс перед зеркалом заведет даже самую скромную пару. У многих возникает ощущение нереальности происходящего, что располагает к полному расслаблению. Оргазм точно будет сильнее и ярче.

5. На парковке
Пробовали секс в машине? Попробуйте секс в машине на парковке. Речь не об открытую парковку возле дома, а про подземные парковки при торговых центрах и жилых комплексах. Неяркое освещение и пустота коридоров помогут расслабиться и представить себя парочкой любовников, встречаются тайно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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