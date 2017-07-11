ТОП-5 детских симптомов, которые нельзя игнорировать
Стоит немедленно обратиться к врачу, если у дитни есть хоть какие-то из этих симптомов, сообщает сайт Наша мама.
Температура, которая держится более 5 дней
Лихорадка, вызванная распространенным вирусом, таким как засстуда или грипп, обычно идет в течение пяти дней. Если за это время температура стоит на месте (такая же повышенная), это признак того, что инфекция может быть очень сильной. Немедленно вызывайте неотложную помощь.
Температура, онемение шеи, головная боль и сыпь
… а также тошнота, рвота, слабость, повышенная чувствительность к свету или звуку, мышечная боль и нарушения сознания, такие симптомы могут говорить о менингит – воспаление мягких оболочек вокруг головного и спинного мозга.
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Появление родинок
Если вы заметите, что родинка имеет неправильную форму, имеет оборванные границы или неоднородный цвет, то все это признаки могут свидетельствовать о потенциальный рак кожи. Обратитесь к онкологу!
Внезапная боль в животе
Внезапная боль в нижней правой части у ребенка может говорить об аппендиците. Попросите его прыгнуть вверх и вниз, если малышу сложно это сделать, скорее всего – диагноз верный. Также боль, вызванная аппендицитом, может начинаться вокруг пупка и мигрировать вправо. До этого симптома может добавиться диарея, рвота и температура. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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