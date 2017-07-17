ТОП 3 способы, чтобы улучшить состояние сосудов
1. Клетчатка. Возьми за правило каждый день съедать 150-200 граммовую порцию овсяной каши или зерновых хлопьев. Также есть смысл заменить белый хлеб на цельнозерновой или из муки грубого помола. Клетчатка и витамины группы В не только помогают держать вены в тонусе, но и выводят токсины.
2. Съедать на выбор каждый день: 3 штучки чернослива, 1 инжир или пару ломтиков авокадо. В них содержатся вещества, стимулирующие пищеварение, что особенно важно при склонности к запорам (известно, что ленивый кишечник – один из главных факторов развития геморроя).
3. Кисломолочные продукты. Они богаты кальцием, который важен для экономической сосудистой стенки. Также в них содержатся белки в легкоусвояемой форме, что помогает сохранять нормальное пищеварение с возрастом (известно, что обычное молоко у пожилых людей усваивается хуже). А еще натуральные кефир, йогурт и напиток тан богаты полезными бифидобактериями, которые позволяют поддерживать здоровую микрофлору кишечника, снижают риск воспаления (хронические воспаления кишечника, дисбактериоз – тоже играют на руку геморрою).
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