ТОП-3 профессии с самыми высокими зарплатами в Украине
2017-10-15 07:50
ТОП-3 профессии с самыми высокими зарплатами в Украине
Стало известно, какие профессии в Украине являются наиболее высокооплачиваемыми.
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Государственная служба статистики Украины (Госстат) определила наиболее оплачиваемые профессии в стране, передает Rus.Media. Данные размещены на официальном сайте Госстата.
Самый высокий уровень заработной платы получают украинцы, работающие в сфере авиационного транспорта — 29 610 грн.
На втором месте по уровню зарплат, согласно данным официальной статистики, оказались финансисты и страховщики — 12 521 грн.
Замыкают тройку работники телекоммуникационной сферы — 11 557 грн.
Рейтинг основан на данных о средней заработной платы в Украине по итогам восьми месяцев этого года.
При этом в августе 2017 года самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве – 11 073 грн.
На втором месте – Донецкая область, где показатель составил 7 753 грн. Самый низкий уровень оказался в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 5 503 грн в месяц.
По данным Национального банка Украины (НБУ), в 2017 году стало больше работы, а зарплаты выросли. Так, НБУ подсчитал, что реальная зарплата с начала года выросла на 17,2%.
Как известно, украинское правительство уже озвучило, каким будет новый размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года – 3 723 грн. Соответствующие цифры уже заложили в внесенный в Раду проект госбюджета.