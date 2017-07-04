ТОП-3 ошибки в отношениях с мужем
Чтобы отношения были гармоничными, следует не допускать вот каких ошибок.
2. Не обращать внимания на сигналы и интуицию
На второе свидание он опоздал на двадцать минут, на третьем – решил, что пришла твоя очередь платить за ужин. Когда в первый месяц знакомства ты намекнула ему, что хотела бы отдохнуть вдвоем, он категорически отказался, придумав какую-то странную причину. Однако ты решила подождать – возможно, у него был тогда плохое настроение или ты его неправильно поняла. И вот спустя годы мучений ты все-таки признаешься себе в том, что он жадный, грубый и эгоистичный. Ну и зачем нужно было обманывать себя годами.
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3. Пусть он меня завоюет
Многие девушки попадаются на своеобразный крючок, когда сначала мужчина ей не нравился, но он начинает активно за него бороться, добиваться, и в конечном счете она кажется. А теперь спроси себя о какие-то перспективы у отношений, которые образуются в результате “взятия крепости”? Да, муж молодец, у него все получилось, но ты то так не планировала. Лучше не мучай себя, а признайся ему во всем честно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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