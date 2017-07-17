ТОП – 3 метода улучшить цвет лица

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Способ 1
Для тонуса кожи очень важным фактором является движение. Движение влияет не только на поддержку хорошего состояния всего тела, но и улучшает обмен веществ, способствует очищению организма. А этот процесс очень сильно влияет на состояние кожи.

Способ 2
Любому организму требуется полноценный отдых. А клетки кожи получают восстановление во время сна. Спать необходимо 7-8 часов каждые сутки.

Способ 3
Коже очень вредит кофе, алкоголь и сигареты. Поэтому необходимо сократить употребление этих вещей к минимуму.

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