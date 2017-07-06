ТОП 3 маски для идеального лица
Снимаем усталость – огуречная маска
Выжмите сок из одного огурца и смешайте с 1 чайной ложкой густых сливок. Нанесите маску на лицо на 10 минут, после снимите остатки ватным диском, смоченным в теплом молоке. Такая маска придает свежесть и немного отбеливает кожу.
Питаем – медовая маска
Подогрейте 1 столовую ложку оливкового масла в микроволновке и смешайте с 2 столовыми ложками меда. Нанесите эту смесь в теплом виде на лицо и шею на 10 минут, избегая области вокруг глаз. Смойте теплой водой и протрите лицо тоником. Маска из меда мгновенно сгладит все шелушения и устранит сухость кожи.
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Матируем – апельсиновая маска
Смешайте до однородной массы белок одного яйца, 1 столовую ложку оливкового масла и 2 столовых ложки свежевыжатого апельсинового сока. Нанесите на очищенную кожу на 10-15 минут, смойте теплой водой. Сразу после маски нанесите на лицо увлажняющий крем. Апельсиновые маски показаны для обладательниц жирной кожи лица с воспалениями, они снимут покраснение и помогут контролировать выделение кожного жира, чтобы лицо не блестело.
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