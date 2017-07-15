ТОП-3 фразы, которые нельзя говорить ребенку
Эти слова могут негативно повлиять на воспитание малыша, сообщает сайт Наша мама.
“Куда ты в таком виде ?!”
Подобные слова можно отнести к списку фраз, с помощью которых родители пытаются подчинить ребенка себе. Выбирая одежду для детей, мы тем самым отбиваем у них желание мечтать, самостоятельно принимать решения и прислушиваться к своим желаниям.
“Ты еще маленький, я сама”
Такая позиция родителей приводит к тому, что, повзрослев, дети сами будут отказываться им помогать. Фразами “дай сюда”, “лучше я сделаю это сама” мы лишаем малыша возможности стать самостоятельным. У крошки просто пропадает желание что-то делать. Более того, во взрослой жизни такому ребенку будет сложно построить карьеру и занять руководящую должность.
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В процессе воспитания ребенка не стоит забывать, что любая фраза, сказанная сгоряча, может травмировать психику ребенка и повлиять на его будущее. Старайтесь контролировать свои эмоции и не переносить плохое настроение и личные проблемы на ребенка. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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