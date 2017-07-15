ТОП-3 фразы, которые нельзя говорить ребенку

magictr | 15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Эти слова могут негативно повлиять на воспитание малыша, сообщает сайт Наша мама.

“Ты такой безответственный”
Говоря подобные слова, вы толкаете свое чадо на вранье. Ребенок решит, что ему легче соврать про свои оценки, чем сказать правду. Чтобы никогда не слышать подобных слов, малыш будет любой ценой стараться всем угодить, не задумываясь о последствиях.

“Куда ты в таком виде ?!”
Подобные слова можно отнести к списку фраз, с помощью которых родители пытаются подчинить ребенка себе. Выбирая одежду для детей, мы тем самым отбиваем у них желание мечтать, самостоятельно принимать решения и прислушиваться к своим желаниям.

“Ты еще маленький, я сама”
Такая позиция родителей приводит к тому, что, повзрослев, дети сами будут отказываться им помогать. Фразами “дай сюда”, “лучше я сделаю это сама” мы лишаем малыша возможности стать самостоятельным. У крошки просто пропадает желание что-то делать. Более того, во взрослой жизни такому ребенку будет сложно построить карьеру и занять руководящую должность.

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В процессе воспитания ребенка не стоит забывать, что любая фраза, сказанная сгоряча, может травмировать психику ребенка и повлиять на его будущее. Старайтесь контролировать свои эмоции и не переносить плохое настроение и личные проблемы на ребенка. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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