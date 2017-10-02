Топ-18 самые дорогие породы кошек (фото)
2016-02-01 19:28
Топ-18 самые дорогие породы кошек (фото)
Кошки — ласковые и нежные создания, которые уже более 10 тысяч лет живут рядом с человеком, и сегодня считаются одними из самых популярных домашних животных.
Существует большое количество пород кошек: некоторые из них появились случайно, некоторые были выведены селекционерами искусственно, но все они, несомненно, прекрасны и уникальны. В зависимости от редкости и чистоты породы цена может варьироваться от нескольких сотен до десятков тысяч долларов. В данной подборке представляем вашему вниманию 18 самых дорогих пород кошек:
18-е место: Девон-рекс — порода короткошерстных домашних кошек, зародившаяся в 1960-х гг. в Великобритании. Представители этой породы имеют очень неординарную внешность: хрупкое тело покрыто мягкой кудрявой шерстью, а голову украшают огромные уши. Они очень умны и легко обучаются выполнению даже самых сложных трюков. К тому же девон-рексы относятся к гипоаллергенным кошкам, что делает их еще более популярными. Цена такой «инопланетной» кошечки с родословной колеблется в пределах 400-1200 долларов.
17-е место: Петерболд или петербургский сфинкс — порода изящных кошек, выведенная в России в 1994 году в результате экспериментального скрещивания ориентальной кошки и донского сфинкса. Тело петерболда может быть полностью лысым или покрытым мягким пушком. Эти элегантные животные имеют стройное тело, длинную форму головы и большие разведенные в стороны уши. Петербургских сфинксов можно охарактеризовать как любознательных, дружелюбных и ласковых кошек, которым жизненно необходимо общение с людьми. Благодаря своему исключительному уму и необычайной контактности они хорошо поддаются дрессировке. Стоимость петерболда зависит от его класса и пола и может варьироваться от 300 до 1300 американских долларов.
16-место: Гималайская кошка — порода длинношерстных кошек, по внешнему виду идентичная персидской, за исключением голубых глаз и окраса колор-пойнт (светлое тело с темной мордочкой, лапами, ушами и хвостом), полученных в результате скрещивания сиамской породы с персидской. Зародилась порода в 1950-х гг. в США. Гималайские кошки представляют собой золотую середину между персом и сиамом: они не так навязчивы, как сиами, и немного активнее персов. Гималайци очень ласковые, игривые, послушные, дружелюбные зверьки, обладающие спокойным и мягким характером. Цена кошки гималайской породы составляет 500-1300 у.е.
15-е место: Шотландская вислоухая или скоттиш-фолд – очень интересная порода кошек, главная отличительная черта которой представлена в характерном строении ушных раковин, загнутых вперед и вниз. Такая необычная деталь их внешности является следствием генной мутации. Первый представитель этой породы был обнаружен в 1961 году в Шотландии. Скоттиш-фолди обладают уравновешенным нравом, игривы, умны, прекрасно ладят со всеми членами семьи. Кроме того, они имеют ряд удивительных особенностей. Во-первых, специфический голос кошки, отличающийся от обычного мурликания своей скрипучестью. Во-вторых, они могут стоять на задних лапах, разглядывая то, что их заинтересовало. И, в-третьих, шотландские вислоухие любят сидеть в Г-образном положении с прямой спиной и вытянутыми ногами – такая поза получила соответствующие название – “поза Будды”. Стоимость кошек данной породы колеблется в пределах 200-1500 долларов.
14-место: Канадский сфинкс – порода бесшерстных кошек, история которой официально началась в 1966 году в Канаде, но есть сведения, что эти необычные создания были известны еще во времена египетских фараонов и были распространены в храмах ацтеков и инков в древней Мексике. Сфинксы славятся своим чрезвычайно общительным, миролюбивым и дружелюбным характером. Они очень грациозные, энергичные, умные и безгранично преданные своему хозяину животные. Очень часто их можно застать за любопытным занятием: они могут надолго замирать в причудливых позах, что-нибудь разглядывая или просто погрузившись в размышления. Цена кота-мыслителя породы сфинкс варьируется от400 до 1500 долларов.
13-е место: Британская короткошерстная – порода кошек средних или крупных размеров, получившая официальное признание в 1984 году. Их окрасы отличаются богатым разнообразием, но самые популярные – сплошные (лиловый, голубой, черный, шоколадный). Эти короткошерстные кошки имеют поистине английский характер, главными чертами которого являются чувство собственного достоинства и сдержанность. Британки отличаются особой независимостью — спокойно переносят одиночество, крайне редко ластятся к своему хозяину и не требуют к себе много внимания, но когда у них появится желание поиграть или пообщаться, они непременно дадут об этом знать. Стоимость британского аристократа может колебаться от 500 до 1500 условных единиц.
12-е место: Мейн-кун – самая крупная порода домашних кошек, предки которой проживали на фермах штата Мэн (Северо-Восточная Америка). Через изначального с полосами черного окраса и огромного пушистого хвоста они внешне напоминали енотов — отсюда и вторая часть названия «coon», то есть «енот». Представители этой породы могут весить от 5 до 15 кг, а длина тела взрослого мейн-куна может достигать 1,23 м. Несмотря на свой немного грозный вид, они известны как «нежные гиганты». Мейн-куны покладистые, ласковые, доброжелательные и игривые создания, которые славятся своей певучестью» и часто радуют хозяев своеобразными сольными выступлениями. Цена голосистого кота колеблется в пределах 600-1500 долларов.
11-е место: Лаперм — порода кошек с вьющейся шерстью, появившаяся в США в 1980-х годах в результате свободного скрещивания. Официальное признание порода получила в 1996 году. Лаперми любознательные, ласковые, активные и очень любят охотиться. К тому же они гипоаллергенны и прекрасно подойдут семьям, члены которых страдают аллергией. Цена на котят этой породы колеблется в пределах 200-2000 долларов, в зависимости от их пола и класса.
10-е место: Русская голубая — одна из самых популярных пород короткошерстных кошек, ведущая свое происхождение от кошек древних славян. За пределами России эта порода стала известна в 1893 году, когда английская заводчица Карен Кокс вывезла из Архангельска двух голубых котят. Главная отличительная черта породы — короткая шерсть голубого цвета с красивым серебристым отливом. Русские голубые — добрые, послушные, миролюбивые кошки, но иногда могут быть упрямыми и свободолюбивыми. Поверье гласит, что они приносят в дом благосостояние и счастье. Приобрести талисман в виде русской голубой кошки можно за 400-2000 долларов.
9-е место: Серенгети — порода домашних кошек, выведенная в 1994 году в Калифорнии в результате скрещивания бенгальской и ориентальной кошек. Свое название получила в честь места обитания сервала – заповедника Серенгети, Танзания. Средний вес серенгети составляет 8-12 кг Они имеют крепкое сложение, большие уши, пятнистый окрас и очень длинные ноги. Их можно охарактеризовать как изящных, подвижных, игривых, общительных и мирных животных. Стоимость представителей этой породы составляет 600-2000 условных единиц.
8-е место: Эльф — молодая порода кошек, первые представители которой были выведены в США в 2006 году. В селекционной работе участвовали американские керли и канадские сфинксы, в результате чего возникла необычная порода бесшерстных кошек с загнутыми вперед ушами. Эльфы очень дружелюбные, умные, веселые, общительные, любознательные и преданные создания. Желающим приобрести такого уникального питомца придется отдать немалую сумму — 2000 американских долларов.
7-е место: Тойгер — крупная порода кошек, своим внешним видом напоминающая тигров, была выведена в США в 1993 году, а официальное признание получила в 2007 году. Создательница породы утверждает, что порода игрушечных тигров была разработана для того, чтобы вдохновить людей заботиться о сохранении тигров в дикой природе. Несмотря на название, размер у тойгеров не очень игрушечный: средний вес взрослой особи составляет 7-10 кг Тойгер обладает спокойным темпераментом, интеллигентный и легко поддается обучению. Стоимость мини-тигра варьируется в пределах 500-3000 долларов.
6-е место: Американский керл – порода короткошерстных и полудлинношерстних кошек, впервые найдена в Калифорнии в 1981 году. Прославилась она своими необычными ушами, которые завернутые назад, словно маленькие рожки. Что интересно, котята американского керла рождаются с прямыми ушами, а закручиваться назад они начинают в период со 2-го по 10-й день жизни. Кошки этой породы очень интеллигентные, любознательные, дружелюбные и игривые, хорошо приспосабливаются к новым условиям и невероятно преданные своему хозяину. Цена на котенка породы американский керл может колебаться от 1000 до 3000 долларов.
5-е место: Бенгальская кошка – гибридная порода, выведенная в 1980-х годах в США в результате скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней. Ее главное достоинство – роскошная густая шерсть леопардовой окраски. Вес взрослой особи бенгала составляет 4-8 кг Представители этой породы очень общительны и нуждаются в постоянном обществе человека. Они умны, активны и, невзирая на свои корни, совсем не агрессивные, а наоборот, очень нежные и чуткие животные, быстро адаптируются к новой обстановке. У бенгальских кошек есть несколько характерных привычек: несмотря на свои внушительные габариты, они часто забираются на плечи хозяина. Кроме того, они обожают водные процедуры – часто играют с водой, а иногда настойчиво просятся в душ к хозяину. Цена бенгальской кошки варьируется от 1000 до 4000 условных единиц, в зависимости от ее класса и пола.
4-е место: Сафари – редкая гибридная порода кошек, возникшая в результате скрещивания обычной домашней кошки и южноамериканского дикого кота жоффруа. Первые представители породы были выведены в начале 1970-х годов в США для изучения лейкемии. Взрослые особи в среднем весят 11 кг. Это необычное животное сочетает в себе роскошную окраску дикого кота жоффруа и нежную сущность домашней кошки. Они обладают доброжелательным и уравновешенным характером, невероятно интеллектуальны и энергичны. Есть информация, что сафари — самая добрая и любвеобильная из всех существующих гибридных пород. Стоимость кошек данной породы колеблется в пределах 4-8 тысяч условных единиц.
3-е место: Као-мани – порода кошек тайского происхождения, которая имеет древнюю родословную, насчитывающую несколько веков. Самое ранее упоминание о них содержится в Tamra Maew, или в Кошачьей Книге Поэм (1350-1767 гг.). В древнем Сиаме као-мани жили только в королевских семьях, и считалась символом удачи, долголетия и богатства. Главная отличительная черта этой кошки – белоснежная гладкая шерсть и выразительные глаза, которые могут быть желтыми, голубыми или разноцветными. Као-мани имеют репутацию коммуникабельных, умных, активных и легко учеников кошек. Цена на котенка этой породы может варьироваться от 7000 до 10000 долларов.
2-е место: Чаузи – одна из редчайших пород домашних кошек, которая была выведена путем скрещивания домашней абиссинской кошки и дикой африканской (болотная рысь). Первый представитель этой породы был выведен в США в конце 60-х годов. Средний вес взрослых особей колеблется от 4 до 8 кг. Чаузи — стройные, изящные короткошерстные кошки с длинными ногами и большими ушами. Их можно охарактеризовать как умных и активных животных, не теряют свой пыл в течение всей жизни. В силу своего общительного характера очень не любят одиночество и предпочитают любую компанию, будь то человек, кошка или даже собака. Стоимость котят породы чаузи наивысшего класса составляет 8-10 тысяч условных единиц.
1-е место: Саванна — самая дорогая из ныне существующих пород кошек, выведенная путем гибридизации африканского сервала и домашней кошки. Разведением этой породы в США начали заниматься еще в начале 1980-х годов, а первые два котенка появились на свет в 1986 году. Вес саванн может достигать 15 кг, а высота — 60 см, что делает их самой крупной породой домашних кошек.
Отличительные черты саванны — длинные ноги, продолговатое стройное тело, большие чашевидные уши, доставшиеся от диких предков, а также густая шерсть пятнистого окраса. Саванны известны своим высоким уровнем интеллекта, спокойным характером, любознательностью и активностью. Они очень хорошо адаптируются к жизни в новых условиях, но при этом нуждаются в достаточном пространстве для игр и беготни. Хорошо уживаются с другими животными, любят водные процедуры, прогулки на свежем воздухе. В зависимости от класса и пола котенка цена может варьироваться от 4 до 22 тысяч долларов.