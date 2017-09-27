ТОП-10 успешных людей, карьера которых началась с неудач
2016-06-08 07:53
ТОП-10 успешных людей, карьера которых началась с неудач
Каждого из нас, кто начинает свое дело, мучают сомнения: удастся ли, получится ли, хватит ли сил достигнуть поставленных результатов. А, когда все идет не так как нужно, то руки сами опускаются и пропадает всякое желание продолжать дело.
Несмотря на это, многие великие и успешные люди, когда начинали свою деятельность, терпели провалы и крупные неудачи. Но находили в себе силы поднять голову и идти дальше. И были правы! Мы подготовили для вас ТОП-10 успешных людей, которые начали свою карьеру с провала.
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг — великий режиссер нашего времени. Он снял такие культовые картины как «Парк Юрского Периода», «Список Шиндлера» и много других. Но прежде чем разбогатеть и стать знаменитым на весь мир, Стивен Спилберг испытал много неудач и провалов.
Будучи юным, этот будущий гений кинематографа не поступил в Школу кинематографических искусств, созданной при Университете Южной Калифорнии, он набрал недостаточное количество баллов. Но, так как юный Стивен Спилберг был упрямым, то он попытался вступить снова. Но и второй раз его ждало фиаско. Парень не стал отчаиваться из-за этого и подал документы на другой факультет, но снова получил отказ.
Другой человек на его месте давно бы оставил попытки поступить учиться, но только не Стивен Спилберг. Вместо этого, он поступил в технический колледж и в свободное время создает один из первых своих короткометражных фильмов, который понравился студии Universal Pictures. Чем это все закончилось, всем уже известно.
Милтон Херши
Прежде чем основать крупную шоколадную империю «Hershley Chocolate», ее основателю Милтону Херши пришлось поработать простым наборщиком текстов в типографии и в других должностях. Однако, через некоторое время Милтон устраивается на шоколадную фабрику, где ему пришлось узнать все тонкости производства конфет и шоколада. После этого Милтон Херши загорелся желанием создать свою собственную шоколадную компанию, но его первый опыт потерпел неудачу.
Милтона Херши постигнутая неудача не испугала, и он отправился в Сша, чтобы там постигнуть все тонкости изготовления карамели. После чего попытался заняться кондитерским бизнесом в Нью-Йорке, но его снова ждал провал. Бизнес совсем не приносил прибыли.
Две неудачные попытки не сломили стремление Милтона Херши создать свою кондитерскую компанию. Он вернулся к родителям и продолжил проводить эксперименты над разными ингредиентами, пытаясь создать свой неповторимый рецепт конфет. И все-таки он его создал. Так появился молочный шоколад, который быстро завоевал популярность на кондитерском рынке.
Мэрилин Монро
Прежде чем стать иконой для многих мультимиллионеров во всем мире, которой посвящали стихи, песни, писали книги, Мэрилин Монро в детстве долго скиталась по приемным семьям и интернатам. В 16 лет Нора Джин Мортенсон (настоящее имя Мэрилин Монро) вышла замуж, чтобы снова не оказаться в очередном приюте. Через четыре года она получила возможность сняться в массовке в момент съемок одного из фильмов студии 20th Century Fox.
Первый опыт в кино был не очень удачным для Мерилин, так что в 1948 году она перезаключает контракт со студией Columbia Pictures. Но и это будущей кинодиве не принесло никакого успеха. Как говорили сотрудники этой студии, она не имела ни необходимый актерским талантом, ни красотой. Однако Монро не бросила свою мечту и продолжила сниматься в отдельных эпизодических ролях, пока не получила возможность сыграть большую роль. После этого, ее карьера начала стремительно идти вверх.
Теодор Гейзель
Теодор Гейзель многим людям знаком под псевдонимом Доктор Сьюз – создатель книг для детей, которые стали классикой детской литературы. Гейзель родился совсем не успешным и состоятельным. Прежде чем ему удалось опубликовать свой первый труд «Подумать только, он 27 раз получил отказ в различных издательствах.
Специалисты в сфере издательства говорили ему, что его истории о силе детского воображения ни у кого не вызывают интерес. Однажды прогуливаясь по улицам Нью-Йорка, он встретил своего старого знакомого, который работал редактором детской рубрики в одном из издательств Нью-Йорка. Приятель прочитал произведения Теодора и опубликовал их. Через некоторое время имя Теодора Гейзеля стало известно на весь мир.
Билл Гейтс
Мало кому известно, что сначала Бил Гейтс создал вовсе не компанию Microsoft, а компанию Traf-O-Data, которая занималась разработкой счетчиков дорожного для городской власти. Но, к сожалению, или к лучшему, эта компания вскоре прекратила свое существование, а репутация Билла Гейтса была испорченной.
Но, Билл вместе со своими друзьями не сильно беспокоился по этому поводу и продолжали упорно работать, и как оказалось позже, совсем не зря. В результате они создали компанию Microsoft, которая стала одним из основных поставщиков программного обеспечения для компьютерной техники.
Стивен Кинг
Стивен Кинг известен среди поклонников мистики и ужасов. Его замечательные книги читают миллионы людей по всему миру. Сейчас очень сложно поверить, что его первую книгу «Кэрри», издатели отказывались публиковать тридцать раз. Последний, тридцатый отказ переполнил чашу терпения Стивена Кинга.
Он просто выбросил рукопись в мусорное ведро, но она попалась в руки его жене, которая все же уговорила своего мужа не отчаиваться и не сдаваться. После этого, Стивен Кинг решил снова испытать удачу и отправил эту рукопись в другое издательство. В этот раз, рукопись понравилась редактору и получила большой успех, а вместе с этим началась успешная карьера великого и знаменитого на весь мир писателя.
Генри Форд
Этот знаменитый во всем мире создатель автомобилей марки Ford, на пути к своему успеху, также столкнулся с целым рядом неудач. Первая, созданная Фордом компания быстро обанкротилась в результате маленьких продаж. После чего, его инвестор Уильям Мерфи, отказался дальше финансировать его проект.
Но, все же Форду удалось уговорить этого бизнесмена дать ему еще немного денег на создание другой компании, но к сожалению, эта его идея также в треском провалилась.
После этого Форд прекращает свое сотрудничество с Уильямом Мерфи и начинает работать с Александром Малконсоном, который был продавцом угля и решил профинансировать очередной проект Генри Форда. Тогда Форду пришлось значительно улучшить дизайн выпускаемой автомобиля и через некоторое время Ford Motor Company стала известной на весь мир компанией и лидером в сфере производства и продажи автомобилей.
Гарланд Дэвид Сандерс
Ярким примером того, как можно достичь успеха в любом образе является основатель сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken.
После окончания военной службы, Гарланд Сандерс продолжал работать. Сначала он работал страховщиком, затем был фермером, был пожарником, владел автозаправкой, на которой он и начал предлагать аппетитные куриные крылышки. Именно это и натолкнуло его на идею создания и развития кулинарного дела.
Сандерсу пришлось несколько лет путешествовать по США и предлагать свой рецепт приготовления крылышек различных закусочных, но везде получал только отказы. Мужчине пришлось получить почти сотню отказов, прежде чем его рецепт смог кого-то заинтересовать. На сегодняшний день сеть закусочный имеет около 16 000 заведений в более чем ста странах мира.
Майкл Джордан
Знаменитый на весь мир американский баскетболист Макл Джордан прежде чем стать спортивной звездой, доказал, что его рост не является серьезным препятствием для спортивной карьеры. Все дело в том, что его рост считался очень низким для баскетбола.
Например, когда Майкл Джордан еще был в детском спортивном лагере, он захотел поиграть за сборную по баскетболу колледжа. Тренер команды был удивлен талантом Джордана, но был вынужден отказать ему из-за роста. Майкл был до глубины опечаленный тем, что случилось и решил, что всем его спортивным надеждам пришел конец. Но его мать сумела уговорить Майкла продолжать свои тренировки и доказать тренеру, что он был не прав.
Уолт Дисней
О Уолта Диснея знают и взрослые, и дети. Но путь к успеху и славе для Диснея оказался достаточно тернистым. Сначала его идея с Микки Маусом была отвергнута студией MGM. Как считали сотрудники этой студии: мышь на экране не понравилась женской аудитории, а «Три поросенка» были очень банальны и содержали всего четыре персонажа.
Но, не смотря на это отказ, Уолт Дисней продолжал работать, благодаря этому, созданная им студия стала ведущей студией по изготовлению мультфильмов, который остается и на сегодняшний день.