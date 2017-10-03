ТОП-10 самых популярных авто: что покупали украинцы в сентябре
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2017-10-03 15:03
ТОП-10 самых популярных авто: что покупали украинцы в сентябре
Титул самой популярной марки на украинском рынке удерживает японский производитель.
Как стало известно, в течение месяца 7,84 тысяч новых машин получили украинские номера, что является лучшим показателем с начала года.
Отметим, что титул самой популярной марки на украинском рынке удерживает японский производитель Toyota. Только в течение месяца это авто выбрали 1144 покупатели. Таким образом, сентябрьские продажи Toyota выросли так же на 36% от результата на сентябрь в прошлом году.
Второе место сохраняет за собой Volkswagen. Продажи этих автомобилей выросли в 2,6 раза. С результатом 712 проданных машин и ростом на 37%, по сравнению с сентября 2016 года, третью строчку занимает Renault.
На четвертом месте по объему продаж оказался чешский автостроитель Skoda. Реализация машин этой марки выросла на рекордные 83%, а общий показатель за сентябрь – почти 600 автомобилей.
Пятое место занял корейский бренд KIA. Его продажи выросли незначительно – на 9%, однако общее количество проданных авто составила 460 авто.
Кроме того, в десятку лидеров вошли такие марки авто: Nissan – 441 машины (рост на 40%); Hyundai – 399 машин (+6%); Ford – 307 авто (+53%); Mazda – 291 авто (+25%); Mercedes-Benz – 276 единиц (+24%).
А вот бестселлером сентября, согласно рейтингу, стала Toyota RAV-4.