Топ-10 самых нездоровых стран мира
2017-10-11 13:10
Топ-10 самых нездоровых стран мира
Ученые решили провести исследование и назвать наименее здоровую страну мира.
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Вы будете удивлены, но первую строчку антирейтинга занимает Чешская Республика, передает Rus.Media.
Такие выводы были сделаны на основе данных Всемирной организации здравоохранения. В частности, неинфекционные заболевания, такие как болезни сердца, рак и диабет, являются основной причиной преждевременных смертей, ежегодно убивая более 36 миллионов человек. Большую часть этих состояний вызывает нездоровый способ жизни, в том числе употребление алкоголя, курение и несбалансированное питание.
Данные для этого исследования были получены от ВОЗ, ЦРУ и Всемирной ассоциации заболеваний легких. Каждая страна оценивалась по трем факторам: ежегодное потребления алкоголя на человека, ежегодное потребление табака на человека и распространенность ожирения среди населения.
По результатам анализа, Чехия оказалась самой нездоровой страной в мире. Ее граждане оказались одними из самых пьющих, с уровнем потребления 13,7 литра чистого алкоголя ежегодно. Страна также заняла 11-е место по количеству выкуриваемых за год сигарет, несмотря на то, что имеет самые строгие законы, связанные с покупкой табака и курением в ЕС.
Восточная Европа стала наиболее болезненным регионом в мире, причем 9 из 10 позиций в списке заняли такие страны: Словакия, Хорватия и Польша. Россия заняла второе место, а Словения – третье.
США оказались единственной неевропейской страной, которая попала в первую десятку, ведь имеет один из самых высоких показателей ожирения в мире – 35% взрослого населения. Однако, сравнительно низкий уровень курения и употребления алкоголя помешал ей подняться выше в списке.
Топ-10 самых нездоровых стран мира: