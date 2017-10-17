Только после США КНДР откажется от ядерного оружия
2017-10-17 06:19
Только после США КНДР откажется от ядерного оружия
Северная Корея откажется от ядерного арсенала, если США разоружатся.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Северная Корея поддерживает идею полного запрета ядерного оружия в мире, однако намерена хранить свой арсенал, пока им владеют США. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен, передает Rus.Media.
“КНДР последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Однако пока США, которые настойчиво угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрещении ядерного оружия, КНДР не присоединится к соглашению”, – заявил Ким Ин Рен во время выступления на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.
По его словам, обладание КНДР ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами “является оправданной мерой по самозащите”.
“Пока вражеская линия и ядерная угроза со стороны США не будут полностью искоренены, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры о нашем ядерном оружии и баллистических ракет и никогда даже на дюйм не отступим от избранного нами пути”, – подчеркнул Ким Ин Рен.
Дипломат также отметил, что вся территория США находится в зоне полета северокорейских ракет.