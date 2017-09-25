Только поддержка России является гарантией того, что боевики “ДНР” и “ЛНВ” не начинают наступление
2017-09-25 16:10
Только поддержка России является гарантией того, что боевики “ДНР” и “ЛНВ” не начинают наступление
У Захарченко сделали громкое заявление в отношении боевиков на Донбассе.
Советник главы так называемой “ДНР” Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что поддержка Россией ОРДЛО удерживает боевиков от наступления на подконтрольные территории Украине, передает Rus.Media.
Об этом Казаков написал на своей странице в Facebook.
“Россия только в том случае откажется от экономической помощи, если откажется от политической поддержки Республик. Но если Россия откажется от Республик, то Путин не сможет влиять на Республики и сдерживать их от того, чтобы забрать свои временно оккупированные Киевом территории военным способом. А потом обеспечить свою безопасность путем уничтожения источника агрессии за своими границами”, – пишет он (орфография сохранена).
По словам Казакова, только поддержка России является гарантией того, что боевики “ДНР” и “ЛНВ” не начинают наступление.
“На самом деле поддержка со стороны Москвы Республик является гарантией для бывшей Украины от того, что армии ДНР и ЛНВ пойдут вперед”, – отметил советник Захарченко.