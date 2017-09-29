Только каждый второй ВИЧ-инфицированный украинец знает свой диагноз
Эпидемию ВИЧ/Спида в Украине будет остановлен – уверены в МИНЗДРАВЕ. Однако когда?
“Сегодня 75% лекарств для ВИЧ-положительных пациентов закупает государство. Правительство сделало беспрецедентный шаг, увеличив в два раза финансирование программ лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза до рекордных 871 млн грн и 512 млн. грн соответственно. Поэтому сложилась уникальная возможность преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИД. Главное – не упустить время!” – подчеркнула в.а. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.
Напомним, что Украина является участником глобальной стратегии ООН “90 90 90” относительно преодоления ВИЧ/СПИД в мире. Согласно информацию МИНЗДРАВА, Киев и Одесса стали первыми городами в стране, которые подписали стратегию ООН в рамках отдельных городов Fast Track Cities.
“Сегодня необходимо сосредоточиться на том, чтобы все люди, живущие с ВИЧ, были обеспечены лечением. Наша совместная цель с правительством Украины – обеспечить эффективным лечением каждого человека сразу после установления диагноза, что позволит остановить эпидемию”, – директор UNAIDS в Украине Яцек Тишко.
Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберіс отметила, что Украина сделала значительный шаг в борьбе со Спидом: “За последние 15 лет достигнут 95% охват профилактическими услугами беременных женщин и снижение уровня передачи ВИЧ от матери к ребенку в 9 раз”. Кроме того, за последние 10 лет в Украине в 20 раз увеличилось количество пациентов, получающих антиретровирусную терапию (АРТ) – до 82 860 пациентов. “Сегодня благодаря технологиям ВИЧ-положительные люди, которые принимают терапию, живут на 100% полноценной жизнью и не передают вирус”, — говорит Дмитрий Шерембей, председатель БО “Всеукраинская сеть ЛЖВ
Но, к сожалению, сегодня до сих пор лишь каждый второй ВИЧ-инфицированный украинец знает свой диагноз и обратился к врачу.
Справка МИНЗДРАВА
По состоянию на 1 июля 2017 года под медицинским наблюдением находилось 136 965 ВИЧ-инфицированных граждан Украины.
За период 1987-2017 лет зарегистрировано 306 295 ВИЧ-инфицированных. В том числе 97 584 случая заболевания СПИДОМ и 43 206 умерших от заболеваний, обусловленных Спидом.
За последние 30 лет 43 206 украинцев умерло от Спида. Печальная статистика подтверждает, что среди умерших 80% составляют лица активного и трудоспособного возраста 25 – 49 лет.