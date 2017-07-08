Только 100 калорий: вкусный десерт, если ты на диете
08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Рецепт вкусного и низкокалорийного мороженого сообщает сайт Наша мама.
Составляющие:
1 банка кокосового молока (оставить в холодильнике на ночь);
25 г кокосовой воды;
4 ст.л. кокосовой стружки;
4 ст.л. любого жидкого подсластителя;
щепотка соли;
несколько капель экстракта ванили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что делать, если ужалила медуза
Приготовления:
1. Перелей загустевшую от холода кокосовое молоко, стружку, сироп, соль и ваниль в блендер. Перемешай до однородности.
2. Добавь немного кокосовой воды и еще раз взбей все ингредиенты.
3. Переложи смесь в контейнер и оберни фольгой.
4. Убери в морозилку и перемешивай каждый час, пока мороженое не схватится.
5. Перед подачей переводы мороженое в холодильник на 20-30 минут.
Источник: cosmo.com.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
- Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)