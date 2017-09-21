Точка Сань Инь Цзяо — секрет женского здоровья и молодости
2017-09-20 20:10
Точка Сань Инь Цзяо — секрет женского здоровья и молодости
Чтобы противостоять возрасту, поддерживать молодость, женщинам необходимо взять на вооружение точку Сань Инь Цзяо.
Секрет прекрасной формы прост – стараться всегда пребывать в хорошем настроении, есть простую пищу, больше двигаться, спать вволю, передает Rus.Media… и каждый день стимулировать точку Сань Инь Цзяо, не менее 10 минут на каждой ноге. Можно продавливать пальцем, можно простукивать массажным молоточком.
Чтобы противостоять возрасту, поддерживать молодость, женщинам необходимо взять на вооружение точку Сань Инь Цзяо. Эффект будет еще заметнее, если совмещать массаж точки Сань Инь Цзяо с массажем других точек, способствующих улучшению функции яичников.
Точка Сань Инь Цзяо — секрет женского здоровья и молодости”
Точки Сань Инь-Цзяо расположены на внутренней стороне голеней обеих ног. Если положить четыре сложенных вместе пальца ладони мизинцем к центру косточки на внутренней стороне лодыжки, это расстояние равно 3 цуням, сань Инь Цзяо находится непосредственно кзади от большой берцовой кости. Почему же эта точка так важна для женского здоровья?
1. Регулирует месячные, кожа без пятен, морщин, прыщей
В точке Сань Инь Цзяо пересекаются каналы печени, почек и селезенки. Селезенка отвечает за производство и продвижение крови и ци, печень отвечает за хранение крови, почки дают крови изначальную энергию. Если крови и ци в теле женщины достаточно и нет застойных явлений крови, то месячные приходят регулярно, без задержек.
Пятна, прыщи, морщины на самом деле связаны с регулярностью месячных. Если каждый вечер стимулировать точку Сань Инь Цзяо, это поможет отрегулировать менструальный цикл, отодвинуть срок наступления климакса, забыть о проблемной коже. Но получить такой эффект невозможно за один сеанс.
Нужно постоянно делать массаж точки, и через определенный период времени (не раньше, чем через месяц), вы увидите результат на своем лице. За 1-2 дня результатов не добьешься. Кроме того, одной из причин расстройства менструального цикла является угасание функции яичников. Поэтому кроме массажа точек Сань Инь-Цзяо следует заняться оздоровлением яичников.
2. Укрепляет мышцы лица, предотвращает дряблость кожи
Китайская медицина считает, что селезенка отвечает за мышцы, эластичность мышц определяется состоянием селезенки.
Если наносить ущерб деятельности этого органа, это неизбежно проявится дряблостью мышечных тканей лица и всего тела.
Если после сорока лет женщина все еще имеет желание противостоять силе земного тяготения, предотвратить провисание мышц лица, груди, живота, кроме сбалансированного своевременного питания необходимо еще каждый вечер массировать точки Сань Инь Цзяо.
3. Излечивает от половой холодности
По причине постоянного стресса, или из-за нездоровых привычек может возникнуть половая холодность. Не чувствуя ѕекѕуального желания женщина не только лишает себя многих радостей жизни, это влияет на взаимоотношения в семье, нередко приводит супругов на грани развода.
Точка Сань Инь Цзяо — точка для восполнения ци и крови, что в свою очередь помогает избавиться от половой холодности, возродить романтические отношения. Массаж точки Сань инь Цзяо помогает избавиться от половой холодности, повысить ѕекѕуальное желание, улучшить качество супружеских отношений.
4. Стимулирует деятельность матки и яичников.
Для поддержания здоровья главного органа, отвечающего за молодость женщины – яичников, кроме точки Сань инь Цзяо можно прибегнуть к массажу других активных точек. Важнейшие для этого точки – Сюэ Хай (SP10), Лю Фу (K17), Чжао Хай (K16), которые находятся на внутренней стороне ноги и расположенные в нижней части живота точки Гуань Юань (RN4), Ци-Хай (RN6), Шэнь Цюэ (RN8). Если продавливать эти точки ежедневно, это будет стимулировать деятельность яичников, поможет сохранить молодость.
Центральные каналы Жень-Май (Переднесрединный канал), Ду-Май (заднесрединный канал) начинаются в нижней части живота, в области расположения матки и яичников. Преднесрединий канал отвечает за циркуляцию крови. Заднесрединный канал отвечает за обращение ци.
Массаж точек в нижней части живота будет стимулировать деятельность матки и яичников, активизировать движение энергии по чудесным энергетическим каналам. Если энергии в каналах достаточно, кожа гладкая, здоровая, сон глубокий, кожа и мышцы подтянутые без признаков дряблости. Поэтому специалисты по женскому здоровью предлагают начинать заботиться о своей внешности укрепляя матку и яичники.
Как часто можно воздействовать на точку Сань инь Цзяо?
Массируйте точку регулярно или тогда, когда вы чувствуете в этом необходимость. Воздействие лучше проводить большим пальцем, он сильнейший. Не стоит слишком усердствовать, не то получите синяк. Точка достаточно болезненна, найдите приемлемую для вас силу воздействия. Точку можно прижигать полынными сигарами.
Точка Сань Инь Цзяо
Из справочника по активным точкам:
Действие: Стимулирует селезенку и желудок, выводит сырость, гармонизирует состояние печени, тонизирует почки. Регулирует менструальный цикл у женщин. Улучшает деятельность нижнего обогревателя (кишечнике). Способствует мочевыделению. Стимулирует половую систему. Успокаивает нервы. Смягчает болевой синдром.
Применяется: при болях в нижней части живота, вздутии и урчании в животе, расстройстве стула, болезненных менструациях, нерегулярном менструальном цикле, маточных кровотечениях, белях, опущении матки, импотенции, энурезе, боли в наружных половых органах, отеках, грыжи, мышечной атрофии, нарушения двигательной функции, паралич нижних конечностей, головная боль, головокружение, бессонница.
Сань Инь Цзяо является исключительно важной акупунктурной точки. Особенно эффективна как гармонизирующая точка. То есть, если где-то наметился дисбаланс, воздействуя на точку можно добиться гармонизации состояния, вне зависимости от того, избыток и недостаток стал причиной дисбаланса.
Это свойство, а также сильное воздействие на три иньских органа стало причиной популярности точки при лечении многих недугов.
Главная роль точки – гармонизация всех функций селезенки. Селезенка ответственна за движение ци и крови в организме, а еще за то, чтобы «удерживать вещи на своих местах» — то есть за то, чтобы органы нахдились на определенных местах, кровь циркулировала по артериям и венам и т. д.
Кроме того точку применяют для лечения таких неполадок пищеварительной системы, как неполное переваривание пищи, понос, чувство переполнения в животе, урчание и др.
Точку используют для нормализации состояния недостаточности крови, из-за неспособности селезенки обеспечить кровь достаточным количеством ци, что проявляется сердцебиением, затуманиванием зрения, головокружением, болезненными менструациями…
Применяют при неспособности селезенки «удерживать вещи на своих местах», что проявляется маточным кровотечением, опущением матки, грыжами.
Слабая селезенка делает организм подверженным сырости, иногда с повышением температуры или простудой, что проявляется ощущением тяжести во всем теле, конечностях, особенно в нижней части живота, нередко сопровождается поносами или белями у женщин.
Все три ножных иньских канала проходят в области гениталий. Поэтому точку часто применяют для лечения дисгармонии в этой области, включая гинекологические проблемы, боли в области наружных половых органов. Эта точка применяется для стимуляции родов, поэтому ее ни в коем случае не следует применять во время беременности, чтобы не вызвать выкидыш.
Сань Инь Цзяо важная точка для лечения ѕекѕуальних расстройств как у женщин, так и у мужчин. Ее используют для лечения болей, спазмов, импотенции, преждевременной эякуляции, навязчивых ѕекѕуальних желаний.
Большинство урологических расстройств, таких как затрудненное мочеиспускание, ночное недержание мочи тоже лечат с использованием этой точки.
Но и этим не ограничивается сфера применения точки. Часто эту точку используют для лечения бессонницы. Это объясняется тем, что селезенка ответственна за преобразование и продвижение Ци.
Все состояния дисбаланса энергий, вызванные недостатком или недостатком ци крови и ци в каких-то частях организма так или иначе связаны с селезенкой. И для стимулирования деятельности селезенки воздействуют на важнейшие точки канала селезенки, одной из которых и является точка Сань Инь Цзяо.
Одним из основных постулатов китайской медицины является то, что все органы и системы организма взаимосвязаны. И центром этой системы является селезенка – орган, который отвечает за производство «движущей силы» организма – ци.
Точка Сань Инь Цзяо – важнейшая точка для регулирования деятельности селезенки, и не только для того, чтобы селезенка успешнее выполняла свои функции, но и для гармонизации ее взаимодействия с другими органами.