То, как вы сидите, расскажет многое о вашей личности
2017-10-13 21:38
То, как вы сидите, расскажет многое о вашей личности
Верите или нет, язык тела может многое рассказать о вас
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Верите или нет, язык тела может многое рассказать о вас, передает Rus.Media. А именно, знаете ли вы, что то, как вы сидите раскрывает ваши намерения и глубочайшие секреты, по мнению психологов.
А
Вы думаете, что пренебрежение проблемами заставит проблемы уйти. Однако это не лучший путь. К сожалению, вы скорее отдаете свои проблемы кому-то другому. Общение с вами легко; вы интересные, креативные, очаровательные. Время от времени вы не думаете, прежде чем говорите, а потом только, когда уже становится слишком поздно, понимаете, что вы сказали.
Бы
Вы мечтатель, с ярким воображением. Вы полны хороших и новых идей, которые люди обычно ценят. Вы любите путешествовать и заводить новых друзей. Вы не боитесь начинать все заново, если вы чем-то недовольны. Более того, вы никогда не тратите время на отношения, которые не делают вас счастливыми.
В
Для вас комфорт важнее всего. Когда вы хотите что-то купить, вы обычно думаете об этом в течение нескольких дней и обычно делаете правильный выбор. Вы хотите, чтобы все было идеально и гладко. Когда дело доходит до выбора одежды, обуви, парфюмерии или мебели, вы очень разборчивы.
Вы непутевый, но вы знаете, как работать в плохой среде. У вас проблемы с фокусировкой.
Г
Вы не любите опаздывать и не любите это и в других тоже. Вы умный и ранимый. Вам не нравится ссориться с людьми, и вы чувствуют себя некомфортно, выражая слишком много эмоций публично. Для вас поцелуй – это нечто интимное, и вам неприятно целоваться перед другими.
Вы открыты и любите выражать как вы себя чувствуете. Время от времени вы можете быть немного грубыми. Ваш дом – ваше святилище, где вы можете полностью расслабиться. Вы с трудом принимаете критику, потому что считаете, что это персональная атака, и вы сразу начнете защищаться.
Д
Вы никогда не спешите и считаете, что всему свое время. Вы упрямы и настойчивы, вы не сдаетесь, пока не достигнете своей цели. Для вас ваш внешний вид имеет решающее значение, и вы готовы приложить много усилий, чтобы выглядеть как можно лучше. Однако это может быть признаком отсутствия уверенности в себе. Вы тяжело воспринимаете критику.