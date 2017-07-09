То дождь, то солнце: какую погоду ожидать в понедельник на Севере

magictr | 09.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В понедельник, 10 июля, на Черниговщине ожидается теплая погода. Днем столбики термометра покажут +22…+24. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.

Об этом сообщает Укргідрометцент.

А вот во вторник , 11 июля, на смену солнцу придут дожди с грозами. Ночью температура будет +11..+13, днем +25..+27. Ветер южный 5-10 м/сек.

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