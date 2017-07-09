То дождь, то солнце: какую погоду ожидать в понедельник на Севере
09.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В понедельник, 10 июля, на Черниговщине ожидается теплая погода. Днем столбики термометра покажут +22…+24. Ветер северо-западный 5-10 м/сек.
Об этом сообщает Укргідрометцент.
А вот во вторник , 11 июля, на смену солнцу придут дожди с грозами. Ночью температура будет +11..+13, днем +25..+27. Ветер южный 5-10 м/сек.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым