То, что электронные сигареты помогают бросить курить, ученые назвали мифом
Опроса 30 000 человек показало, что среди курильщиков больше пользователей электронных сигарет, чем среди тех, кто отказался от вредной привычки.
Таковы результаты нового исследования, которое проведено в Университете Умео (Швеция). Как оказалось, многие пользователи вейпів не перестают курить обычные сигареты. При таком курении двух типов сигарет усиливаются негативные последствия употребления табака.
группа исследователей под руководством Ліннеі Хедман провела опрос 30 000 шведов. Выяснилось, что исключительно классические сигареты курят 11% опрашиваемых. 0,6% людей отдают предпочтение только электронным сигаретам, а 1,2% участников опроса курят и то и другое.
Среди тех, кто бросил курить с электронными сигаретами пользуются 1,1% опрашиваемых. В то же время 9.8% курильщиков время от времени используют электронные сигареты, не отказываясь от основного источника никотина. Ученые считают, что люди чаще всего меняют обычные сигареты на вейп не через желание бросить курить, а через наличие запрета курить в общественных местах. Там где курить разрешено, сторонники табака не измен жуют своей вредной привычке, пишет publichealth.
Опрос показал, что сочетание двух типов курение усиливает риск появления респираторных симптомов: кашель, выделение мокроты и хрипы. С этими симптомами сталкиваются 26% шведов, которые не курят, 34% вейперів, 46% сторонников классических сигарет и 56% тех, кто сочетает разные типы курения.
Поскольку в открытой продаже электронные сигареты появились в начале 2000-х годов, поэтому оценить их долгосрочный эффект пока невозможно. Однако, со слов ученых, рекомендовать электронные средства как метод отказа от курения не стоит.