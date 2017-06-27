Тяжелоатлетка Валентина Кисель стала призером чемпионата мира среди юниоров
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров (н. Токио, Япония), который проходил с 15 по 23 июня, Валентина Кисель стала бронзовым призером мирового первенства среди юниоров в весовой категории до 90 кг.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Яна Штупун.
По результатам соревнований у Валентины 227 кг в сумме двоеборья – рывок 106 кг и толчок 121 кг.
Тяжелоатлетка – воспитанница КВУУ ДЮСШ «Атлет» Черниговского городского совета, тренеры – Овчаренко А.В. и В Кулак.Г.
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