Типичные ошибки при выборе белья, которые ты хоть раз совершала
2017-10-16 10:30
Типичные ошибки при выборе белья, которые ты хоть раз совершала
Парадоксально, но факт: нижнее белье может в два счета испортить даже самый продуманный образ
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Парадоксально, но факт: нижнее белье может в два счета испортить даже самый продуманный образ, передает Rus.Media.
Достаточно промахнуться с размером бюстгальтера или надеть трусики неподходящего цвета — и все, вместо сотни восхищенных взглядов тебе обеспечены лишь пара насмешливых. Как этого избежать и научиться подбирать белье под одежду даже в темноте и даже с закрытыми глазами !
Ты надеваешь кружевное белье под тонкую одежду
Один из наиболее частых модных промахов — кружевное белье, надетое под тонкую водолазку или брюки. Каким бы невесомым ни было кружево, под облегающей тканью оно создает заметную и назойливую рябь и нарушает гармоничность образа. Чтобы избежать этого, выбирай гладкие, а лучше бесшовное белье. Например, контурные бюстгальтеры Marks & Spencer — они хорошо поддерживают грудь и при этом абсолютно незаметны даже под самой тонкой футболкой.
Ты надеваешь классический бюстгальтер на тренировку
Золотое правило выбора бюстгальтера под топ: «Хороший бра — бра незаметен». А значит, под спортивные майки-борцовки надо одевать спортивное белье или конвертируемые бюстгальтеры с бретельками, которые можно скрестить на спине. Идеальной покупкой станет «гибридная» модель — например, бюстгальтер Marks & Spencer с лямками-трансформерами, который обеспечивает надежную спортивную поддержку.
Ты надеваешь черное белье под белую одежду
Идея носить черные бра под белые блузки была в ходу несколько лет назад и считалась очень «французской». Вот только сейчас она безнадежно устарела — современные модницы тщательно подбирают цвет белья под цвет одежды и, надев кипенно-белую рубашку, отдают предпочтение белым или нюдовим бра.
Ты неправильно подбираешь размер бюстгальтера
По статистике, 80% женщин во всем мире неправильно выбирают размер бюстгальтера, втискивая грудь в тесные чашечки ради эффекта «пышной груди» или, наоборот, покупая слишком свободные бра, не обеспечивают необходимой поддержки. Ошибки в выборе белья грозят проблемами с кровообращением и болью в спине, поэтому в примерочной стоит быть особенно внимательной: в подходящего тебе бюстгальтера не спадают лямки (а если ты сама их сбросишь, бра не прыгнет вниз под весом груди), чашки не перерубают грудь, образуя некрасивый рельеф, а пояс бюстгальтера не оттягивается больше, чем на пару-тройку сантиметров.
Ты покупаешь кружевные трусики из синтетических материалов
Нашумевший пару лет назад запрет на ввоз в Россию недорогих кружевных трусиков не так абсурдна, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что материалы, из которых делают такое белье действительно могут быть вредны для здоровья: кожа в синтетике не дышит, а еще искусственная ткань может вызывать раздражение и создавать благоприятную среду для развития микробов. Здоровой и красивой альтернативой ажурным стрингам станут бикини или танга Marks & Spencer — они декорированы кружевом, но сделанные из хлопка с эластаном. Красиво, удобно и безвредно!
Ты выбираешь слишком плотное утягивающее белье
В выборе слиммеров многие не воспринимают полумер — если уж надевать корректирующее белье, что-то такое, чтобы утягівало на размер. Между тем комбинации и боди с сильным корректирующим эффектом можно носить больше пяти-шести часов подряд. То есть на вечеринку до утра в таких не сходишь. Да и, будем честны, если ты не внезапно располневшая голливудская звезда, жесткая коррекция фигуры — это лишнее. А вот мягкое «разглаживания» силуэта будет как нельзя кстати — шорты и боди Marks & Spencer позволяют достичь именно такого результата.
Ты неправильно стираешь белье
Казалось бы, при чем здесь стирка? А при том, что правильный уход за бельем позволит не только избежать натирания и раздражений, но и продлит жизнь любимым бра и танга. Так, кружевные бюстгальтеры сохранят вид и форму, если стирать их в холодной воде в специальных мешках для белья или круглых контейнерах, гладкие боди и корректирующее белье не деформируются при стирке до 40 градусов, а трусики с эластаном прослужат дольше, если ты не будешь отбеливать их средствами с хлором.